Денис Капустін пригадав, як у РФ підтримували Україну 2014 року

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін з позивним WhiteRex заявив, що ще 2014 року в Москві існувала аудиторія, відкрито лояльна до України. За його словами, з цими людьми можна було працювати на системному рівні.

Про це командир заявив у інтерв'ю YouTube-каналу "Пантерівець".

Капустін про підтримку України в Росії

Капустін заявив, що 2014 року в Москві можна було побачити людей з українськими прапорами, зокрема учасників публічних акцій, які відкрито висловлювали підтримку Україні. На його думку, це була аудиторія, з якою могли працювати українські спецслужби, однак такий напрям не був реалізований.

"Ця підтримка була досить потужна. З цією публікою було можна і треба працювати, але українська сторона вирішила цим не займатися, або може не було людей", — розповів Капустін.

Командир РДК також розповів, що після початку повномасштабного вторгнення постало питання пошуку союзників безпосередньо всередині РФ. Тоді, за його словами, вдалося задіяти наявні контакти в Росії, паралельно з виконанням бойових завдань на фронті.

Окремо Капустін відзначив ефективність інформаційної роботи. За його словами, запуск російськомовних інформаційних каналів дав помітний результат — частина молодих росіян почала дізнаватися правду про війну та приїжджати воювати на боці України.

Нагадаємо, Денис Капустін вперше розповів подробиці його нібито "ліквідації" на фронті.

А також командир РДК висловився про внесок Кирила Буданова у розвиток ГУР.