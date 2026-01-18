Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Командир РДК Капустін пригадав, як у РФ підтримували Україну

Командир РДК Капустін пригадав, як у РФ підтримували Україну

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 08:43
Денис Капустін пригадав, як у РФ підтримували Україну 2014 року
Денис Капустін. Фото: кадр з відео

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін з позивним WhiteRex заявив, що ще 2014 року в Москві існувала аудиторія, відкрито лояльна до України. За його словами, з цими людьми можна було працювати на системному рівні.

Про це командир заявив у інтерв'ю YouTube-каналу "Пантерівець".

Реклама
Читайте також:

Капустін про підтримку України в Росії

Капустін заявив, що 2014 року в Москві можна було побачити людей з українськими прапорами, зокрема учасників публічних акцій, які відкрито висловлювали підтримку Україні. На його думку, це була аудиторія, з якою могли працювати українські спецслужби, однак такий напрям не був реалізований.

"Ця підтримка була досить потужна. З цією публікою було можна і треба працювати, але українська сторона вирішила цим не займатися, або може не було людей", — розповів Капустін.

Командир РДК також розповів, що після початку повномасштабного вторгнення постало питання пошуку союзників безпосередньо всередині РФ. Тоді, за його словами, вдалося задіяти наявні контакти в Росії, паралельно з виконанням бойових завдань на фронті.

Окремо Капустін відзначив ефективність інформаційної роботи. За його словами, запуск російськомовних інформаційних каналів дав помітний результат — частина молодих росіян почала дізнаватися правду про війну та приїжджати воювати на боці України.

Нагадаємо, Денис Капустін вперше розповів подробиці його нібито "ліквідації" на фронті.

А також командир РДК висловився про внесок Кирила Буданова у розвиток ГУР.

росія Москва війна в Україні РДК підтримка
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації