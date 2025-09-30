Видео
Видео

Командир объяснил отличие нынешних боев на фронте

ru
Дата публикации 30 сентября 2025 13:38
Командир рассказал о нынешнем стиле ведения войны и ситуации на фронте
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Командир 214-го отдельного штурмового батальона Антон Лавринюк рассказал о ситуации на Новопавловском направлении. В частности, он объяснил отличие нынешних боев на фронте.

Об этом Антон Лавринюк рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 30 сентября.

Командир рассказал о нынешних боях на фронте и тактике РФ

Командир 214-го ОШБ сообщил, что на Новопавловском направлении российские оккупанты продолжают действовать тактикой небольших групп по 2-3 военных.

Военный отметил, что враг пытается просочиться в позиции обороны, а техника используется только для подвоза.

"Противник не оставляет попытки выполнять свою дальнейшую задачу по продвижению в данных полосах Сил обороны, районах. Постоянно ищет слабые места, где можно просачиваться малыми группами, по 2-3 военнослужащих. То есть тактика за последние 4 месяца не изменилась. Техника почти не используется, это только подвоз, довоз, обеспечение. И постоянные попытки найти слабые места в Силах обороны Украины, где можно пройти", — рассказал Лавринюк.

По его словам, подразделение продолжает выполнять на Новопавловском направлении поставленные задачи. Он отметил, что по данной работе есть продвижение и уничтожение врага. Однако детали будут представлены позже.

Военный также отметил, что главное отличие нынешних боев на фронте — массовое применение FPV-дронов.

По словам Лавринюка, российские оккупанты также не считаются с собственными потерями: "После контакта с украинскими группами они накрывают квадрат артиллерией и дронами, даже если там остаются их солдаты".

"Стиль войны уже изменился. Если в течение трех лет и в начале не было средств БпЛА, средств разведки и так далее, то в настоящее время это уже идет активизация полная. Противник так же использует FPV-дроны при обнаружении наших групп или во время штурма", — рассказал командир.

Напомним, что недавно в Институте изучены войны (ISW) рассказали, чего не хватает России на фронте.

Также мы сообщали, что военные Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дрона сбили российский вертолет Ми-8.

ВСУ обстрелы война в Украине атака ситуация на фронте
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
