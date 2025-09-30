Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Командир пояснив відмінність нинішніх боїв на фронті

Командир пояснив відмінність нинішніх боїв на фронті

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 13:38
Командир розповів про нинішній стиль ведення війни та ситуацію на фронті
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Командир 214-го окремого штурмового батальйону Антон Лавринюк розповів про ситуацію на Новопавлівському напрямку. Зокрема, він пояснив відмінність нинішніх боїв на фронті.

Про це Антон Лавринюк розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 30 вересня.

Реклама
Читайте також:

Командир розповів про нинішні бої на фронті й тактику РФ

Командир 214-го ОШБ повідомив, що на Новопавлівському напрямку російські окупанти продовжують діяти тактикою невеликих груп по 2–3 військових.

Військовий зазначив, що ворог намагається просочитися у позиції оборони, а техніка використовується лише для підвозу. 

"Противник не залишає спроби виконувати своє подальше завдання щодо просування в даних смугах Сил оборони, районах. Постійно шукає слабкі місця, де можна просочуватися малими групами, у 2-3 військовослужбовці. Тобто тактика за останні 4 місяці не змінилася. Техніка майже не використовується, це тільки підвоз, довоз, забезпечення. І постійні спроби знайти слабкі місця в Силах оборони України, де можна пройти", — розповів Лавринюк.

За його словами, підрозділ продовжує виконувати на Новопавлівському напрямку поставлені задачі. Він зазначив, що по цій роботі є просування та знищення ворога. Однак деталі будуть представлені згодом.

Військовий також зазначив, що головна відмінність нинішніх боїв на фронті — масове застосування FPV-дронів.

За словами Лавринюка, російські окупанти також не рахуються з власними втратами: "Після контакту з українськими групами вони накривають квадрат артилерією й дронами, навіть якщо там залишаються їхні солдати"

"Стиль війни вже змінився. Якщо протягом трьох років і на початку не було засобів БпЛА, засобів розвідки тощо, то на цей час це вже активізація повна. Противник так само використовує FPV-дрони при виявленні наших груп або під час штурму", — розповів командир.

Нагадаємо, що нещодавно в Інституті вивчені війни (ISW) розповіли, чого бракує Росії на фронті.

Також ми повідомляли, що військові Збройних сил України за допомогою FPV-дрона збили російський гелікоптер Мі-8.

ЗСУ обстріли війна в Україні атака ситуація на фронті
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації