Командир розповів про нинішній стиль ведення війни та ситуацію на фронті

Командир 214-го окремого штурмового батальйону Антон Лавринюк розповів про ситуацію на Новопавлівському напрямку. Зокрема, він пояснив відмінність нинішніх боїв на фронті.

Про це Антон Лавринюк розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 30 вересня.

Командир розповів про нинішні бої на фронті й тактику РФ

Командир 214-го ОШБ повідомив, що на Новопавлівському напрямку російські окупанти продовжують діяти тактикою невеликих груп по 2–3 військових.

Військовий зазначив, що ворог намагається просочитися у позиції оборони, а техніка використовується лише для підвозу.

"Противник не залишає спроби виконувати своє подальше завдання щодо просування в даних смугах Сил оборони, районах. Постійно шукає слабкі місця, де можна просочуватися малими групами, у 2-3 військовослужбовці. Тобто тактика за останні 4 місяці не змінилася. Техніка майже не використовується, це тільки підвоз, довоз, забезпечення. І постійні спроби знайти слабкі місця в Силах оборони України, де можна пройти", — розповів Лавринюк.

За його словами, підрозділ продовжує виконувати на Новопавлівському напрямку поставлені задачі. Він зазначив, що по цій роботі є просування та знищення ворога. Однак деталі будуть представлені згодом.

Військовий також зазначив, що головна відмінність нинішніх боїв на фронті — масове застосування FPV-дронів.

За словами Лавринюка, російські окупанти також не рахуються з власними втратами: "Після контакту з українськими групами вони накривають квадрат артилерією й дронами, навіть якщо там залишаються їхні солдати".

"Стиль війни вже змінився. Якщо протягом трьох років і на початку не було засобів БпЛА, засобів розвідки тощо, то на цей час це вже активізація повна. Противник так само використовує FPV-дрони при виявленні наших груп або під час штурму", — розповів командир.

