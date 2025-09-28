Ситуація на фронті — що кажуть у Генштабі

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

В Україні триває 1313-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби на фронті відбулося 173 бойових зіткнення між українськими захисниками та російськими окупантами.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у неділю, 28 вересня, у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Актуальна ситуація на фронті від Генштабу

За даними Генштабу, українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 81 авіаційного удару, скинувши 156 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5118 обстрілів, зокрема 107 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6262 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Костянтинівка, Донецької області; Білогір’я, Мала Токмачка, Червона Криниця Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири пункти управління БпЛА, склад боєприпасів та три інших важливих об'єкти окупантів.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили п’ять атак загарбників. Також ворог завдав 20 авіаударів, застосувавши при цьому 50 керованих авіабомб, та здійснив 205 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався прорвати оборону у районах населених пунктів Шандриголове, Колодязі та Торське.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Сіверському напрямку ворог здійснив шість спроб прориву в районах Серебрянки, Федорівки та у бік Дронівки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у бік Ступочок.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 59 штурмів агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Січневе, Піддубне, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дев’ять спроб ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Полтавки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

Сили оборони відбили шість атак окупаційних військ на Оріхівському напрямку, в районі Степового, Кам’янського та у бік Новоданилівки й Новоандріївки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну безрезультатну спроби наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У генштабі ЗСУ наголосили, що українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, дві бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 454 безпілотних літальних апарати та 131 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Сирський розповів, які плани російських армійців на фронті вдалося зірвати.

Також Сирський назвав втрати російських окупантів з початку 2025 року та показав відео.