Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ВСУ сдерживают давление оккупантов — Генштаб о ситуации на фронте

ВСУ сдерживают давление оккупантов — Генштаб о ситуации на фронте

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 09:35
Ситуация на фронте — что говорят в Генштабе
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

В Украине продолжаются 1313-е сутки полномасштабной войны России против Украины. В течение суток на фронте произошло 173 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 28 сентября, в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Актуальная ситуация на фронте от Генштаба

По данным Генштаба, украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения.

По уточненной информации, вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросив 156 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 5118 обстрелов, в том числе 107 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6262 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Константиновка, Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка, Красная Криница Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления БпЛА, склад боеприпасов и три других важных объекта оккупантов.

Ситуація на фронті
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили пять атак захватчиков. Также враг нанес 20 авиаударов, применив при этом 50 управляемых авиабомб, и совершил 205 обстрелов, в том числе 12 — из реактивных систем залпового огня.

Ситуація на фронті
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошевки.

Ситуація на фронті
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки.

Ситуація на фронті
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Шандриголово, Колодязи и Торское.

Ситуація на фронті
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Северском направлении враг совершил шесть попыток прорыва в районах Серебрянки, Федоровки и в сторону Дроновки.

Ситуація на фронті
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в сторону Ступочек.

Ситуація на фронті
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра.

Ситуація на фронті
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровском направлении украинские защитники остановили 59 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Новоэкономическое, Николаевка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Котляровка и Дачное.

Ситуація на фронті
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Новопавловском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Январское, Поддубное, Новоселовка, Сосновка, Малиевка, Новониколаевка, Березовое и Новогригорьевка.

Ситуація на фронті
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили девять попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Полтавки.

Ситуація на фронті
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

Силы обороны отбили шесть атак оккупационных войск на Ореховском направлении, в районе Степного, Каменского и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

Ситуація на фронті
Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Приднепровском направлении противник совершил одну безрезультатную попытку наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В генштабе ВСУ отметили, что украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, две боевые бронированные машины, 45 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 454 беспилотных летательных аппарата и 131 единицу автомобильной техники оккупантов.

Напомним, что недавно Александр Сырский рассказал, какие планы российских армейцев на фронте удалось сорвать.

Также Сырский назвал потери российских оккупантов с начала 2025 года и показал видео.

ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине Александр Сырский ситуация на фронте
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации