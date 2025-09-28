Ситуация на фронте — что говорят в Генштабе

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

В Украине продолжаются 1313-е сутки полномасштабной войны России против Украины. В течение суток на фронте произошло 173 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 28 сентября.

Актуальная ситуация на фронте от Генштаба

По данным Генштаба, украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения.

По уточненной информации, вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросив 156 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 5118 обстрелов, в том числе 107 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6262 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Константиновка, Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка, Красная Криница Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления БпЛА, склад боеприпасов и три других важных объекта оккупантов.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили пять атак захватчиков. Также враг нанес 20 авиаударов, применив при этом 50 управляемых авиабомб, и совершил 205 обстрелов, в том числе 12 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошевки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Шандриголово, Колодязи и Торское.

На Северском направлении враг совершил шесть попыток прорыва в районах Серебрянки, Федоровки и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 59 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Новоэкономическое, Николаевка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Котляровка и Дачное.

На Новопавловском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Январское, Поддубное, Новоселовка, Сосновка, Малиевка, Новониколаевка, Березовое и Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили девять попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Полтавки.

Силы обороны отбили шесть атак оккупационных войск на Ореховском направлении, в районе Степного, Каменского и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил одну безрезультатную попытку наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В генштабе ВСУ отметили, что украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, две боевые бронированные машины, 45 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 454 беспилотных летательных аппарата и 131 единицу автомобильной техники оккупантов.

