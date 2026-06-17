Командир «Артану»: о боях под Степногорском и ситуации на фронте

Командир подразделения ГУР Минобороны «Артан», полковник Виктор Торкотюк. Фото: Новини.LIVE

Спецподразделение ГУР Минобороны "Артан" — разведчики, которые воевали на острове Змеиный, в Крыму и под Энергодаром. Сейчас подразделение вновь работает на Запорожском направлении — одном из самых напряженных участков фронта, где оккупанты открыто стремятся выйти к областному центру.

Командир подразделения, полковник Виктор Торкотюк с позывным "Титан", в эксклюзивном комментарии рассказал журналистам Новини.LIVE о текущей ситуации, специфике работы и том, что нужно для победы.

Бои за Степногорск: оккупанты хотят Запорожье, но их "перештурмовали"

Запорожское направление — в фокусе активных штурмовых действий "Артана". Именно здесь, в районе Степногорска, сейчас сосредоточена основная работа подразделения. Оккупанты неоднократно пытались проникнуть в поселок небольшими группами — украинские подразделения уничтожают их и вытесняют. На отдельных участках боевые столкновения продолжаются до сих пор. Цель врага не скрывается: им нужно Запорожье.

"Гуляй-поле — там ситуация уже стабилизировалась, в нашем направлении — Степногорск и Васильевка — ведутся активные действия. Оккупанты очень хотят подойти к областному центру, они заинтересованы в Запорожье. Когда мы вышли на Запорожское направление — штурмы велись и с нашей стороны, и со стороны оккупантов. Но мы их перештурмовали", — говорит "Титан".

Командир подразделения ГУР МО "Артан", полковник Виктор Торкотюк. Фото: Новини.LIVE

Дроны, НРК и новая тактика: современная война изменила всё

Современная война — это уже не только пехота и артиллерия. БПЛА, FPV-дроны, наземные роботизированные комплексы, постоянная разведка с воздуха — все это кардинально изменило и логистику, и тактику. Зона видимости стала несравненно больше, чем раньше. Перемещение, которое когда-то занимало неделю, теперь требует детального планирования с учетом погоды, рельефа и поведения врага. Кто быстрее приспосабливается к новым обстоятельствам — тот и имеет преимущество.

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"Сейчас зона боевых действий стала намного больше. Враг нас «видит» так же, как и мы его. Если группы заходить — они могли идти по времени 7–8 дней. В Степногорске мы заезжали на бронетехнике, всё было заминировано, но мы всё спланировали с учётом погоды. У нас уже было несколько таких штурмовых операций — они прошли успешно", — рассказывает командир.

Подразделение специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Фото: Новини.LIVE

Психологическая подготовка бойцов "Артана": самое сложное — не зачистить, а дойти

Запорожская степь — открытая и ровная. Пройти её незамеченным — отдельное искусство и испытание выносливости. Поэтому психологическая подготовка бойцов здесь не менее важна, чем физическая. "Титан" говорит об этом прямо: самая сложная задача во время штурма — не самая зачистка позиции. Самое сложное — добраться до нее.

"Для наших бойцов не составляет проблемы участвовать в зачистке, штурмовых действиях — а именно добраться до пункта назначения. Они идут, заходят, штурмуют и выходят. Все бойцы, конечно же, проходят профессиональную подготовку, в том числе психологическую, ведь это очень важный элемент. Когда боец настроен правильно — он эту задачу выполнит", — объясняет Виктор.

Ситуация на фронте лучше, чем полгода назад — командир "Артана"

Общая картина на фронте, по словам "Титана", существенно изменилась по сравнению с тем, что было ещё весной — и изменения не в пользу врага. Силы обороны продвигаются, а успешных действий со стороны оккупантов командир пока не видит. Вместе с тем "Артан" не скрывает: трудности есть — но отступать никто не собирается.

"Я думаю, что на фронте сейчас мы добиваемся большего успеха, чем противник, в отличие от того, как было полгода назад. Я не вижу у них успешных действий. Силы обороны продвигаются. Спецподразделение «Артан» сталкивается с определенными трудностями, но сколько бы ни потребовалось — столько будем выполнять боевые задачи", — говорит Торкотюк.

Шеврон спецподразделения ГУР "Артан". Фото: Новини.LIVE

"Некоторые уже забыли, что идет война": командир о единстве общества

Любой успех на фронте — это уравнение с несколькими переменными. И одна из ключевых, по мнению "Титана", — поддержка тех, кто остался в тылу. Не только материальная, но и моральная. Проблема в другом: часть общества, кажется, уже привыкла к войне настолько, что перестала её ощущать.

"Нам нужны люди, оружие и единство. И что особенно важно — единство всего общества. Потому что некоторые уже забыли, что идет война, ведутся активные боевые действия, что война не закончилась и неизвестно, когда закончится. Люди должны объединяться, помогать, делать что-то в тылу. Не все должны воевать, но должна быть поддержка, чтобы не забывали о тех, кто участвует в боевых действиях. Все должны понимать, какова ситуация на оккупированных территориях. Если бы люди знали то, что знаем мы, — я думаю, было бы и больше единства, и понимания", — говорит командир.

Вопрос "зачем" для бойцов "Артана" не стоит. Есть земля, есть люди, которых нужно защищать — и есть подразделение, которое это делает. "Артан" держит направление. И отступать не собирается.

Как писали Новини.LIVE, военные ГУР "Артан" рассказали о том, что животные в условиях боевых действий становятся причиной ложных тревог на поле боя. В частности, это происходит ночью.

А в Полтаве открылся очередной центр спецподразделения "Артан". Он будет работать как для ветеранов, которые могут получить консультацию юриста или психолога, так и для гражданских лиц — семей бойцов, новобранцев и т. д.