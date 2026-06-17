Командир “Артану”: про бої під Степногірськом і ситуацію на фронті

Командир підрозділу ГУР МО "Артан", полковник Віктор Торкотюк. Фото: Новини.LIVE

Спецпідрозділ ГУР МО "Артан" — розвідники, які воювали на острові Зміїний, у Криму та під Енергодаром. Зараз підрозділ знову працює на Запорізькому напрямку — одній з найнапруженіших ділянок фронту, де окупанти відкрито прагнуть вийти до обласного центру.

Командир підрозділу, полковник Віктор Торкотюк із позивним "Титан", в ексклюзивному коментарі розповів журналістам Новини.LIVE про поточну ситуацію, специфіку роботи та що потрібно для перемоги.

Бої за Степногірськ: окупанти хочуть Запоріжжя, але їх "перештурмували"

Запорізький напрямок — у фокусі активних штурмових дій "Артану". Саме тут, у районі Степногірська, зараз зосереджена основна робота підрозділу. Окупанти неодноразово намагалися заходити до селища малими групами — українські підрозділи їх нищать і витісняють. На окремих ділянках бойові зіткнення тривають досі. Мета ворога не прихована: їм потрібно Запоріжжя.

"Гуляй-поле — там вже стабілізувалася ситуація, по нашому напрямку Степногірськ і на Василівку — проводяться активні дії. Окупанти дуже хочуть підійти до обласного центру, вони зацікавлені в Запоріжжі. Коли ми зайшли на Запорізький напрямок — штурми йшли і з нашого боку, і з боку окупантів. Але ми їх перештурмували", — каже "Титан".

Командир підрозділу ГУР МО "Артан", полковник Віктор Торкотюк. Фото: Новини.LIVE

Дрони, НРК і нова тактика: сучасна війна змінила все

Сучасна війна — це вже не лише піхота й артилерія. БпЛА, FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси, постійна розвідка з повітря — все це кардинально змінило і логістику, і тактику. Кілзона стала незрівнянно більшою, ніж раніше. Пересування, яке колись займало тиждень, тепер потребує детального планування під погоду, рельєф і поведінку ворога. Хто швидше підлаштовується до нових обставин — той і має перевагу.

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"Зараз кілзона стала набагато більша. Ворог нас "бачить" так, як і ми його. Якщо групи заходили — вони могли йти за часом 7–8 днів. На Степногірську ми заїжджали на бронетехніці, все було заміновано, але ми все спланували під погоду. В нас вже було таких кілька штурмових операцій — вони успішні", — розповідає командир.

Підрозділ спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Фото: Новини.LIVE

Психологічна підготовка бійців "Артану": найважче не зачистити, а дійти

Запорізький степ — відкритий і рівний. Пройти його непоміченим — окремий вид мистецтва та витривалості. Тому психологічна підготовка бійців тут не менш важлива, ніж фізична. "Титан" говорить про це прямо: найважче завдання під час штурму — не сама зачистка позиції. Найважче — дістатися до неї.

"Для наших бійців не є проблемою брати участь у зачистці, штурмових діях — а саме дістатись пункту призначення. Вони йдуть, заходять, штурмують і виходять. Всі бійці, авжеж, проходять професійну підготовку, і зокрема психологічну, бо це дуже важливий елемент. Коли боєць налаштований правильно — він цю задачу виконає", — пояснює Віктор.

Ситуація на фронті краща, ніж пів року тому — командир "Артану"

Загальна картина на фронті, за словами "Титана", суттєво змінилася порівняно з тим, що було ще навесні — і зміни не на користь ворога. Сили оборони просуваються, а успішних дій з боку окупантів командир наразі не бачить. Разом із тим "Артан" не приховує: труднощі є — але відступати ніхто не збирається.

"Я думаю, що на фронті зараз ми маємо більший успіх, ніж противник, як було пів року тому. Я не бачу в них успішних дій. Сили Оборони просуваються. Спецпідрозділ "Артан" має свої певні труднощі, але скільки буде треба — стільки будемо виконувати бойові завдання", — каже Торкотюк.

Шеврон спецпідрозділу ГУР "Артан". Фото: Новини.LIVE

"Деякі вже забули, що є війна": командир про єдність суспільства

Будь-який успіх на фронті — це рівняння з кількома змінними. І одна з ключових, на думку "Титана", — підтримка тих, хто залишився в тилу. Не лише матеріальна, а й моральна. Проблема в іншому: частина суспільства, здається, вже звикла до війни настільки, що перестала її відчувати.

"Нам необхідні люди, зброя та єдність. І що надважливо — єдність усього суспільства. Бо деякі вже забули, що є війна, активні бойові дії, що війна не закінчилась і невідомо, коли закінчиться. Люди мають об'єднуватися, допомагати, робити щось у тилу. Не всі мають воювати, але має бути підтримка, щоб не забували про тих, хто бере участь у бойових діях. Всі мають розуміти, яка ситуація на окупованих територіях. Якби люди знали те, що знаємо ми — я думаю, було б і більше єдності, і розуміння", — каже командир.

Питання "навіщо" для бійців "Артану" не стоїть. Є земля, є люди, яких треба захищати — і є підрозділ, який це робить. "Артан" тримає напрямок. І відступати не збирається.

Як писали Новини.LIVE, військові ГУР "Артан" розповіли про те, що тварини в умовах бойових дій стають причиною хибних тривог на полі бою. Зокрема, це відбувається вночі.

А черговий простір спецпідрозділу "Артан" відкрився у Полтаві. Він працюватиме як для ветеранів, які можуть отримати консультацію юриста чи психолога, так і для цивільних — родин бійців, рекрутів тощо.