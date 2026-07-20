Россияне перевозят провизию на ослах и накапливают запасы

Российские военные. Иллюстративное фото: Минобороны РФ/Facebook

На Боровско-Лиманском направлении российские войска все реже применяют военную технику. По словам командира расчета БпЛА 3-й отдельной штурмовой бригады Игоря с позывным "Пиць", оккупанты используют ослов в качестве носильщиков провианта. В то же время, по его мнению, противник может накапливать горючее, технику и личный состав для будущих наступательных действий.

Об этом командир расчета БпЛА 3-й отдельной штурмовой бригады Игорь с позывным "Пиць" рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 20 июля.

Командир 3-й ОШБр о проблемах с топливом у россиян

Командир расчета БпЛА 3-й ОШБр сообщил, что на Боровско-Лиманском направлении заметно снизилась активность российской военной техники.

По словам военного, в последнее время оккупанты все реже используют технику для обеспечения своих подразделений. Вместо этого для доставки провизии они задействуют другие средства.

"Они все реже применяют военную технику, используют определённых "осликов", носильщиков провизии", — отметил военный.

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В то же время он предположил, что такое изменение тактики может свидетельствовать о подготовке российских войск к будущим наступательным действиям. По его мнению, противник пытается сохранить имеющиеся ресурсы и накопить резервы.

"Зная тактику противника, можно предположить, что любые уцелевшие остатки горючего, техники и личного состава сейчас переводятся в резерв и активно накапливаются для будущих наступательных действий", — пояснил командир расчета БпЛА 3-й отдельной штурмовой бригады Игорь с позывным "Пиць".

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