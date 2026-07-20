Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Командир 3-й ОШБр: россияне экономят топливо и перевозят провиант на ослах

Командир 3-й ОШБр: россияне экономят топливо и перевозят провиант на ослах

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 13:11
Россияне перевозят провизию на ослах и накапливают запасы
Российские военные. Иллюстративное фото: Минобороны РФ/Facebook

На Боровско-Лиманском направлении российские войска все реже применяют военную технику. По словам командира расчета БпЛА 3-й отдельной штурмовой бригады Игоря с позывным "Пиць", оккупанты используют ослов в качестве носильщиков провианта. В то же время, по его мнению, противник может накапливать горючее, технику и личный состав для будущих наступательных действий.

Об этом командир расчета БпЛА 3-й отдельной штурмовой бригады Игорь с позывным "Пиць" рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 20 июля.

Командир 3-й ОШБр о проблемах с топливом у россиян

Командир расчета БпЛА 3-й ОШБр сообщил, что на Боровско-Лиманском направлении заметно снизилась активность российской военной техники.

По словам военного, в последнее время оккупанты все реже используют технику для обеспечения своих подразделений. Вместо этого для доставки провизии они задействуют другие средства.

"Они все реже применяют военную технику, используют определённых "осликов", носильщиков провизии", — отметил военный.

Читайте также:

В то же время он предположил, что такое изменение тактики может свидетельствовать о подготовке российских войск к будущим наступательным действиям. По его мнению, противник пытается сохранить имеющиеся ресурсы и накопить резервы.

"Зная тактику противника, можно предположить, что любые уцелевшие остатки горючего, техники и личного состава сейчас переводятся в резерв и активно накапливаются для будущих наступательных действий", — пояснил командир расчета БпЛА 3-й отдельной штурмовой бригады Игорь с позывным "Пиць".

Новини.LIVE сообщали, что недавно руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия готовит осенью мобилизацию не менее 500 тысяч человек. По его словам, часть мобилизованных планируется отправить на фронт уже в течение первых двух недель, а остальных будут готовить к открытию нового направления боевых действий. Коваленко предупредил, что Украину ждут очень напряженная осень и зима, однако назвал расчеты Кремля относительно успеха такой мобилизации ошибочными.

Новини.LIVE также сообщали, что российские войска изменили тактику применения ударных дронов типа "Шахед", отказавшись от массированных атак в пользу единичных атак с ручным управлением. По словам советника президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова, во время одной из атак беспилотник снизился до высоты 22 метров, чтобы избежать обнаружения. Несмотря на это, украинские защитники успешно уничтожили вражеский дрон.

российские войска ситуация на фронте эфир Новини.LIVE
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации