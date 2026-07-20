Росіяни перевозять провізію ослами та накопичують резерви

Російські військові. Ілюстративне фото: Міноборони РФ/Facebook

На Борівсько-Лиманському напрямку російські війська дедалі рідше застосовують військову техніку. За словами командира розрахунку БпЛА 3-ї окремої штурмової бригади Ігоря з позивним "Пиць", окупанти використовують ослів як носіїв провізії. Водночас, на його думку, противник може накопичувати пальне, техніку та особовий склад для майбутніх наступальних дій.

Про це командир розрахунку БпЛА 3-ї окремої штурмової бригади Ігор із позивним "Пиць" розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 20 липня.

Командир 3-ї ОШБр про проблеми з пальним у росіян

Командир розрахунку БпЛА 3-ї ОШБр повідомив, що на Борівсько-Лиманському напрямку помітно знизилася активність російської військової техніки.

За словами військового, останнім часом окупанти дедалі рідше використовують техніку для забезпечення своїх підрозділів. Натомість для доставлення провізії вони залучають інші засоби.

"Вони все рідше застосовують військову техніку, використовують певних осликів, носіїв провізії", — зазначив військовий.

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Водночас він припустив, що така зміна тактики може свідчити про підготовку російських військ до майбутніх наступальних дій. На його думку, противник намагається зберегти наявні ресурси та накопичити резерви.

"Знаючи тактику противника, можна припустити, що будь-які вцілілі залишки пального, техніки та особового складу зараз переводяться в резерв і активно накопичуються для майбутніх наступальних дій", — пояснив командир розрахунку БпЛА 3-ї окремої штурмової бригади Ігор із позивним "Пиць".

Новини.LIVE інформували, що нещодавно керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія готує восени мобілізацію щонайменше 500 тисяч людей. За його словами, частину мобілізованих планують відправити на фронт уже впродовж перших двох тижнів, а інших готуватимуть до відкриття нового напрямку бойових дій. Коваленко попередив, що на Україну чекають дуже напружені осінь і зима, однак назвав розрахунки Кремля щодо успіху такої мобілізації хибними.

Новини.LIVE також писали, що російські війська змінили тактику застосування ударних дронів типу "Шахед", відмовившись від масованих атак на користь поодиноких із ручним керуванням. За словами радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова, під час однієї з атак безпілотник знизився до висоти 22 метрів, щоб уникнути виявлення. Попри це, українські захисники успішно знищили ворожий дрон.