Бывший олигарх Игорь Коломойский в суде. Фото: telegraf.com.ua

Игорь Коломойский не смог принять участие в очередном судебном заседании, поскольку его не доставили в Высший антикоррупционный суд. По словам адвоката, бизнесмен заранее сообщил о сложившейся ситуации и передал письменное заявление, в котором настаивал на участии в слушаниях исключительно лично.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Что заявил адвокат Коломойского

Защитник утверждает, что это не первый случай, когда Коломойского не привозят в суд. В качестве объяснения, по его словам, каждый раз ссылаются на возможную угрозу жизни и здоровью бизнесмена. Адвокаты не согласны с такими аргументами и расценивают ситуацию как умышленное препятствование участию их клиента в процессе.

Они также заявили, что пытались добиться внесения соответствующих сведений в ЕРДР, однако получали отказы.

"Игорь Валерьевич видит в этом исключительно саботаж его доставки в суд", — отметил адвокат.

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Судья ВАКС сообщила, что суду предстоит выяснить, существовали ли объективные обстоятельства, помешавшие доставке Коломойского на заседание. Для этого ожидается ответ о причинах его отсутствия.

После его получения суд определит дальнейшие действия и примет меры, чтобы обеспечить личное присутствие бизнесмена на следующем слушании.

Как сообщали Новини.LIVE, 17 августа 2026 года Высший антикоррупционный суд приступил к рассмотрению дела Игоря Коломойского и пяти бывших топ-менеджеров ПриватБанка. Их обвиняют в присвоении 9,2 млрд грн средств финансового учреждения и легализации более 446 млн грн посредством операций по купле-продаже ценных бумаг.

Как сообщали Новини.LIVE, 22 октября в Киеве состоялось очередное судебное заседание по делу Игоря Коломойского. Прокурор возразил против закрытия уголовного производства, отклонив аргументы защиты о якобы истечении установленного законом срока досудебного расследования.