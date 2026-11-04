Колишній олігарх Ігор Коломойський у суді. Фото: telegraf.com.ua

Ігор Коломойський не зміг взяти участь у черговому судовому засіданні, оскільки його не доставили до Вищого антикорупційного суду. За словами адвоката, бізнесмен заздалегідь повідомив про ситуацію та передав письмову заяву, у якій наполягав на участі в слуханнях виключно особисто.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Що заявив адвокат Коломойського

Захисник стверджує, що це не перший випадок, коли Коломойського не привозять до суду. Як пояснення, за його словами, щоразу наводять можливу загрозу життю та здоров’ю бізнесмена. Адвокати не погоджуються з такими аргументами й розцінюють ситуацію як навмисне перешкоджання участі їхнього клієнта в процесі.

Вони також заявили, що намагалися домогтися внесення відповідних відомостей до ЄРДР, проте отримували відмови.

"Ігор Валерійович вбачає в цьому виключно саботаж його доставки до суду", — зазначив адвокат.

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Суддя ВАКС повідомила, що суд має з’ясувати, чи існували об’єктивні обставини, які завадили доставити Коломойського на засідання. Для цього очікують відповідь щодо причин його відсутності.

Після її отримання суд визначить подальші дії та вживатиме заходів, щоб забезпечити особисту присутність бізнесмена на наступному слуханні.

Як повідомляли Новини.LIVE, 17 серпня 2026 року Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд справи Ігоря Коломойського та п’ятьох колишніх топменеджерів ПриватБанку. Їх обвинувачують у заволодінні 9,2 млрд грн коштів фінансової установи та легалізації понад 446 млн грн через операції з купівлі й продажу цінних паперів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 22 жовтня у Києві відбулося чергове судове засідання у справі Ігоря Коломойського. Прокурор заперечив проти закриття кримінального провадження, відхиливши аргументи захисту про нібито завершення встановленого законом строку досудового розслідування.