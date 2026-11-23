Игорь Коломойский в суде. Фото: Новини.LIVE

Игорь Коломойский утверждает, что около 10 млрд грн, фигурирующие в деле о незаконном присвоении средств "ПриватБанка", были использованы для погашения обязательств финансового учреждения, а не присвоены участниками предполагаемой преступной группы. Об этом бизнесмен заявил во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 ноября.

Об этом сообщает Новини.LIVE из зала суда.

Реклама

Что известно о заседании по делу Коломойского 23 ноября

В ходе заседания Коломойский сослался на отчетность международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC). По его словам, в конце 2014 года гарантийные депозиты "ПриватБанка" в других банках составляли 12 млрд грн, а в конце 2015-го сократились до 1 млрд 855 млн грн.

Бизнесмен считает, что эти данные подтверждают использование средств для погашения внешних обязательств финучреждения.

Также Коломойский заявил, что без соответствующих выплат банк мог оказаться в дефолте еще в 2015 году, а иностранные финансовые учреждения могли списать средства по гарантиям. По его словам, документы, подтверждающие эту позицию, приобщены к материалам уголовного производства.

Читайте также:

Адвокаты бизнесмена требуют вернуть обвинительный акт прокурору из-за якобы имеющихся в нем недостатков. Представитель пострадавшего банка выступил против этого ходатайства, отметив, что неточности можно изучить в ходе судебного разбирательства или исправить путем внесения изменений в обвинительное заключение.

Как сообщали Новини.LIVE, 18 ноября Игорь Коломойский поддержал ходатайство своих адвокатов о возвращении обвинительного акта прокурору. Бизнесмен обратил внимание на два типа недостатков в документе: технические неточности в цифрах и датах, а также проблемы с содержанием обвинения.

Ранее Коломойский сравнил последствия ударов по мостам Киева и атаки на Крымский мост. Бизнесмен отметил, что в столице движение удалось восстановить к вечеру, тогда как поврежденное российское сооружение, по его мнению, вряд ли откроют.