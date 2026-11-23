Ігор Коломойський в суді. Фото: Новини.LIVE

Ігор Коломойський стверджує, що близько 10 млрд грн, які фігурують у справі про заволодіння коштами "ПриватБанку", використали для погашення зобов’язань фінустанови, а не привласнили учасники ймовірної злочинної групи. Про це бізнесмен заявив під час засідання Вищого антикорупційного суду 23 листопада.

Про це повідомляють Новини.LIVE із зали суду.

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Що відомо про засідання у справі Коломойського 23 листопада

Під час засідання Коломойський послався на звітність міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC). За його словами, наприкінці 2014 року гарантійні депозити "ПриватБанку" в інших банках становили 12 млрд грн, а наприкінці 2015-го скоротилися до 1 млрд 855 млн грн.

Бізнесмен вважає, що ці дані підтверджують використання коштів для погашення зовнішніх зобов’язань фінустанови.

Також Коломойський заявив, що без відповідних виплат банк міг опинитися в дефолті ще у 2015 році, а іноземні фінустанови могли списати кошти за гарантіями. За його словами, документи на підтвердження цієї позиції долучені до матеріалів кримінального провадження.

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Адвокати бізнесмена вимагають повернути обвинувальний акт прокурору через нібито наявні в ньому недоліки. Представник потерпілого банку виступив проти цього клопотання, зазначивши, що неточності можна дослідити під час судового розгляду або виправити шляхом внесення змін до обвинувачення.

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 листопада Ігор Коломойський підтримав клопотання своїх адвокатів про повернення обвинувального акта прокурору. Бізнесмен звернув увагу на два типи недоліків у документі: технічні неточності в цифрах і датах, а також проблеми зі змістом обвинувачення.

Раніше Коломойський порівняв наслідки ударів по мостах Києва та атаки на Кримський міст. Бізнесмен зазначив, що в столиці рух вдалося відновити до вечора, тоді як пошкоджену російську споруду, на його думку, навряд чи відкриють.