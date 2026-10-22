Игорь Коломойский в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о Крыме и его географическом положении. В частности, американский лидер утверждал, что полуостров омывается океаном с четырех сторон. Коломойский отреагировал на эти слова с иронией.

Об этом Коломойский заявил журналистке Новини.LIVE в зале суда.

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Коломойский о Трампе: Океаны, моря — какая ему разница

Комментируя высказывания американского президента, Коломойский отметил, что для Трампа разница между морями и океанами, похоже, не имеет принципиального значения.

"Где я, а где Трамп… Трамп ещё в 2016 году что-то говорил, что там (в Крыму — ред.) был референдум… Еще до того, как он стал президентом... Так океаны, моря... какая ему разница? По большому счету Черное море считается частью Атлантического океана", — сказал Коломойский.

Справка

Крым — полуостров, омываемый Черным и Азовским морями. Черное море через проливы Босфор и Дарданеллы соединяется со Средиземным морем, а далее — с Атлантическим океаном.

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Полуостров — это участок суши, омываемый водой с трёх сторон и соединяющийся с материком узкой или широкой полосой земли.

Как писали Новини.LIVE, в интервью Newsmax Трамп назвал Крым самой ценной частью Украины. По его словам, Украину заставили отдать полуостров при президентстве Барака Обамы в США. В то же время он отметил, что это самый красивый участок земли, омываемый с четырёх сторон океаном.

Также Трамп недавно назвал причину, по которой война между Украиной и РФ до сих пор продолжается. По его словам, она заключается в том, что российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский ненавидят друг друга.