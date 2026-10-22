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Головна Новини дня Коломойський висловився про заяву Трампа, що Крим омивається океаном

Коломойський висловився про заяву Трампа, що Крим омивається океаном

Ua ru
22 жовтня 2026 14:32
Ексклюзив
Трамп заявив, що Крим омивається океаном: Коломойський відреагував Новини.LIVE
Ігор Коломойський в залі суду. Фото: Новини.LIVE

Український бізнесмен Ігор Коломойський висловився про заяви президента США Дональда Трампа щодо Криму та його географічного розташування. Зокрема, американський лідер стверджував, що півострів омивається океаном із чотирьох боків. Коломойський відреагував на ці слова з іронією.

Про це Коломойський заявив журналістці Новини.LIVE у залі суду.

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Коломойський про Трампа: Океани, моря — яка йому різниця

Коментуючи висловлювання американського президента, Коломойський зазначив, що для Трампа різниця між морями й океанами, схоже, не має принципового значення.

"Де я, а де Трамп... Трамп ще у 2016 році щось казав, що там (у Криму ред.) був референдум... Ще до того, як він став президентом... То океани, моря... яка йому різниця? За великим рахунком Чорне море вважається частиною Атлантичного океану", — сказав Коломойський.

Довідка

Крим — півострів, який омивається Чорним та Азовським морями. Чорне море через протоки Босфор і Дарданелли сполучене із Середземним морем, а далі — з Атлантичним океаном.

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Півострів — це ділянка суші, яка омивається водою з трьох боків і з'єднується з материком вузькою або широкою смугою землі. 

Як писали Новини.LIVE, в інтерв’ю Newsmax Трамп назвав Крим найціннішою частиною України. За його словами, Україну змусили віддати півострів за президентства Барака Обама у США. Водночас він зазначив, що це найкрасивіший шмат землі, який омивається з чотирьох сторін океаном.

Також Трамп нещодавно назвав причину, чому війна між Україною та РФ досі триває. За його словами, вона полягає в тому, що російський диктатор Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський ненавидять одне одного. 

Крим Ігор Коломойський Чорне море Дональд Трамп океан
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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