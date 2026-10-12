Коломойський заявив про мільярдні закупівлі російського газу Європою

Бизнесмен Игорь Коломойский. Фото: РБК-Украина

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский перед судебным заседанием в Киеве в понедельник, 12 октября, прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива. Он упомянул об объемах потребления топлива в США и высказался о принципах введения санкций, которых, по его мнению, должны придерживаться не только Соединенные Штаты, но и европейские страны.

Об этом из зала суда сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Сколько российского дизельного топлива хватит США

Коломойский отметил, что Соединенные Штаты потребляют около 30 млн тонн дизельного топлива в месяц. По его подсчетам, даже поставки 1 млн тонн хватили бы американскому рынку примерно на сутки.

Комментируя противоречие между принципами санкций и торговлей энергоресурсами, бизнесмен иронично заметил: "Нефть — это святое".

Коломойский упомянул закупки российского газа Европой

В то же время Коломойский считает, что претензии к США из-за закупок российского топлива должны касаться и европейских стран. По его словам, он слышал, что только в этом году Европа закупила российского газа примерно на 8–12 млрд долларов.

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Бизнесмен также отметил, что давление на европейские страны должно быть последовательным. Среди государств, к которым, по его мнению, стоит обратить претензии, он назвал Венгрию, Польшу, Францию и Германию.

Что известно о судебном деле Коломойского

12 октября в Подольском районном суде Киева должно было состояться очередное заседание по делу Игоря Коломойского. Бизнесмена обвиняют, в частности, в завладении имуществом, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебном подлоге. Рассмотрение дела было отложено до 22 октября.

Что известно о критике соглашения Трампа с Россией

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что министр финансов США Скотт Бессент ответил на критику европейских стран в отношении закупок российского дизельного топлива. Он назвал такие упреки лицемерными.

Также Новини.LIVE писали, что американские законодатели из обеих партий раскритиковали договоренность президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. По их мнению, соглашение может увеличить доходы РФ для финансирования войны против Украины и противоречит цели американских санкций против России и Ирана.