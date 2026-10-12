Коломойський заявив про мільярдні закупівлі російського газу Європою

Бізнесмен Ігор Коломойський. Фото: РБК-Україна

Український бізнесмен Ігор Коломойський перед судовим засіданням у Києві в понеділок, 12 жовтня, прокоментував домовленість президента США Дональда Трампа щодо постачання російського дизельного пального. Він згадав американське споживання пального та висловився про санкційні принципи, яких, на його думку, мають дотримуватися не лише Сполучені Штати, а й європейські країни.

Передає із зали суду журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Скільки російського дизелю вистачить США

Коломойський зазначив, що Сполучені Штати споживають близько 30 млн тонн дизельного пального на місяць. За його підрахунком, навіть поставки 1 млн тонн вистачило б американському ринку приблизно на одну добу.

Коментуючи суперечність між санкційними принципами та торгівлею енергоресурсами, бізнесмен іронічно зауважив: "Нафта — це святе".

Коломойський згадав закупівлі російського газу Європою

Водночас Коломойський вважає, що претензії до США через закупівлі російського пального мають стосуватися й європейських країн. За його словами, він чув, що лише цього року Європа придбала російського газу приблизно на 8–12 млрд доларів.

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Бізнесмен також зазначив, що тиск на європейські країни має бути послідовним. Серед держав, до яких, на його думку, варто адресувати претензії, він назвав Угорщину, Польщу, Францію та Німеччину.

Що відомо про судову справу Коломойського

12 жовтня в Подільському районному суді Києва мало відбутися чергове засідання у справі Ігоря Коломойського. Бізнесмена обвинувачують, зокрема, у заволодінні майном, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службовому підробленні. Розгляд справи відклали до 22 жовтня.

Що відомо про критику угоди Трампа з Росією

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що міністр фінансів США Скотт Бессент відповів на критику європейських країн щодо закупівель російського дизельного пального. Він назвав такі закиди лицемірними.

Також Новини.LIVE писали, що американські законодавці від обох партій розкритикували домовленість президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. На їхню думку, угода може збільшити доходи РФ для фінансування війни проти України та суперечить меті американських санкцій проти Росії й Ірану.