Количество очередей увеличилось: завтра свет будут отключать чаще
В понедельник, 30 ноября, в некоторых областях Украины будут действовать графики отключения электроэнергии. Ограничения коснутся как промышленных предприятий, так и всех категорий потребителей. Для населения предусмотрены почасовые отключения продолжительностью от 1 до 3,5 очередей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.
Графики отключений электроэнергии на 30 ноября
По информации Укрэнерго, плановые ограничения потребления электроэнергии будут действовать завтра в течение всех суток в некоторых областях.
Для промышленных потребителей введут графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей — почасовые отключения. Их объем составит от 1 до 3,5 очереди.
В Укрэнерго пояснили, что отключения света связаны с последствиями российских атак на энергосистему. Энергетики прилагают усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.
Актуальные графики отключений рекомендуется проверять на официальных страницах операторов систем распределения.
Новини.LIVE сообщали, что 29 ноября президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в энергетике после российских атак. Особое внимание уделили проблемам с электро- и водоснабжением в Днепре и области, а также ситуации в Запорожье, Херсоне и еще нескольких регионах. Зеленский подчеркнул необходимость четких ответов для населения со стороны Министерства энергетики и местных властей.
Также мы писали, что Зеленский подчеркивал, что Украина готова прекратить удары по энергетической инфраструктуре в рамках взаимного перемирия с Россией. Президент отметил, что Киев поддержал бы такую договоренность, если бы Москва согласилась на неё. В то же время российская сторона не принимает это предложение.