Город погрузился в темноту из-за отключения света в результате атак РФ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 30 ноября, в некоторых областях Украины будут действовать графики отключения электроэнергии. Ограничения коснутся как промышленных предприятий, так и всех категорий потребителей. Для населения предусмотрены почасовые отключения продолжительностью от 1 до 3,5 очередей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.

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Графики отключений электроэнергии на 30 ноября

По информации Укрэнерго, плановые ограничения потребления электроэнергии будут действовать завтра в течение всех суток в некоторых областях.

Для промышленных потребителей введут графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей — почасовые отключения. Их объем составит от 1 до 3,5 очереди.

В Укрэнерго пояснили, что отключения света связаны с последствиями российских атак на энергосистему. Энергетики прилагают усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

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Актуальные графики отключений рекомендуется проверять на официальных страницах операторов систем распределения.

Скриншот сообщения Укрэнерго/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 29 ноября президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в энергетике после российских атак. Особое внимание уделили проблемам с электро- и водоснабжением в Днепре и области, а также ситуации в Запорожье, Херсоне и еще нескольких регионах. Зеленский подчеркнул необходимость четких ответов для населения со стороны Министерства энергетики и местных властей.

Также мы писали, что Зеленский подчеркивал, что Украина готова прекратить удары по энергетической инфраструктуре в рамках взаимного перемирия с Россией. Президент отметил, что Киев поддержал бы такую договоренность, если бы Москва согласилась на неё. В то же время российская сторона не принимает это предложение.