Місто в темряві через відключення світла внаслідок атак РФ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 30 листопада, в частині областей України діятимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження стосуватимуться як промислових підприємств, так і всіх категорій споживачів. Для населення передбачені погодинні відключення обсягом від 1 до 3,5 черги.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укренерго.

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Графіки відключень світла на 30 листопада

За інформацією Укренерго, планові обмеження споживання електроенергії діятимуть завтра протягом усієї доби в частині областей.

Для промислових споживачів запровадять графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів — погодинні відключення. Їхній обсяг становитиме від 1 до 3,5 черги.

В Укренерго пояснили, що відключення світла пов'язані з наслідками російських атак на енергосистему. Енергетики докладають зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання споживачам.

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Скриншот повідомлення Укренерго/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 29 листопада президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в енергетиці після російських атак. Окрему увагу приділили проблемам з електро- та водопостачанням у Дніпрі й області, а також ситуації в Запоріжжі, Херсоні та ще кількох регіонах. Зеленський наголосив на необхідності чітких відповідей для людей від Міністерства енергетики та місцевої влади.

Також ми писали, що Зеленський наголошував на тому, що Україна готова припинити удари по енергетичній інфраструктурі в межах взаємного перемир’я з Росією. Президент зазначив, що Київ підтримав би таку домовленість, якби Москва погодилася на неї. Водночас російська сторона не приймає цієї пропозиції.