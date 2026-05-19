Количество казней в мире выросло до рекордного уровня за 44 года

Преступника в Нигерии приговорили к смертной казни.

В 2025 году количество смертных приговоров в мире достигло самого высокого показателя с 1981 года. Больше всего казней зафиксировали в Иране, а общий рост показателей правозащитники называют тревожной тенденцией.

Об этом говорится в ежегодном отчете Amnesty International по применению смертной казни в мире, передает Новини.LIVE.

Количество казней в 2025 году выросло почти на 80%

По данным организации, в 2025 году по меньшей мере 2 707 человек были казнены в 17 странах мира. Это на 78% больше, чем годом ранее, и самый высокий показатель за последние 44 года.

В то же время в отчете не учтены данные из Китая, поскольку информация о смертных приговорах там остается государственной тайной. Правозащитники убеждены, что именно Китай продолжает оставаться мировым лидером по количеству казней.

Больше всего на общий рост повлиял Иран. По информации Amnesty International, в стране в течение прошлого года казнили по меньшей мере 2 159 человек — более чем вдвое больше, чем в 2024 году.

Статистика смертных приговоров в мире.

Также значительное количество смертных приговоров зафиксировали в Саудовской Аравии, где казнили по меньшей мере 356 человек.

В Кувейте количество казней почти утроилось, а в Египте, Сингапуре и США показатели смертных приговоров удвоились.

Правозащитники отдельно отметили, что почти половина всех зарегистрированных казней — 46% или 1 257 случаев — были связаны с делами о наркоторговле.

В Amnesty International отмечают, что смертная казнь продолжает активно применяться в ряде стран, несмотря на международную критику и призывы к ее отмене.

Как сообщали Новини.LIVE, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о росте количества казней украинских военнопленных. По состоянию на конец 2025 года правоохранители расследовали 105 уголовных производств по убийству 337 украинских бойцов в плену.

А также ранее стало известно, что в Иране казнили гражданина Швеции. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на инцидент, заявив, что подобные действия недопустимы и только усиливают международную изоляцию иранского режима.