Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Количество казней в мире выросло до рекордного уровня за 44 года

Количество казней в мире выросло до рекордного уровня за 44 года

Ua ru
Дата публикации 19 мая 2026 10:04
Количество казней в мире выросло до рекордного уровня за 44 года
Преступника в Нигерии приговорили к смертной казни. Фото: Reuters

В 2025 году количество смертных приговоров в мире достигло самого высокого показателя с 1981 года. Больше всего казней зафиксировали в Иране, а общий рост показателей правозащитники называют тревожной тенденцией.

Об этом говорится в ежегодном отчете Amnesty International по применению смертной казни в мире, передает Новини.LIVE.

Количество казней в 2025 году выросло почти на 80%

По данным организации, в 2025 году по меньшей мере 2 707 человек были казнены в 17 странах мира. Это на 78% больше, чем годом ранее, и самый высокий показатель за последние 44 года.

В то же время в отчете не учтены данные из Китая, поскольку информация о смертных приговорах там остается государственной тайной. Правозащитники убеждены, что именно Китай продолжает оставаться мировым лидером по количеству казней.

Больше всего на общий рост повлиял Иран. По информации Amnesty International, в стране в течение прошлого года казнили по меньшей мере 2 159 человек — более чем вдвое больше, чем в 2024 году.

Читайте также:
Кількість страт у світі зросла на 80% за рік
Статистика смертных приговоров в мире. Фото: Amnesty International

Также значительное количество смертных приговоров зафиксировали в Саудовской Аравии, где казнили по меньшей мере 356 человек.

В Кувейте количество казней почти утроилось, а в Египте, Сингапуре и США показатели смертных приговоров удвоились.

Правозащитники отдельно отметили, что почти половина всех зарегистрированных казней — 46% или 1 257 случаев — были связаны с делами о наркоторговле.

В Amnesty International отмечают, что смертная казнь продолжает активно применяться в ряде стран, несмотря на международную критику и призывы к ее отмене.

Как сообщали Новини.LIVE, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о росте количества казней украинских военнопленных. По состоянию на конец 2025 года правоохранители расследовали 105 уголовных производств по убийству 337 украинских бойцов в плену.

А также ранее стало известно, что в Иране казнили гражданина Швеции. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на инцидент, заявив, что подобные действия недопустимы и только усиливают международную изоляцию иранского режима.

смерть казнь судебные решения
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации