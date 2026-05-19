Кількість страт у світі зросла до рекордного рівня за 44 роки

Злочинця в Нігерії засудили до страти. Фото: Reuters

У 2025 році кількість смертних вироків у світі досягла найвищого показника з 1981 року. Найбільше страт зафіксували в Ірані, а загальне зростання показників правозахисники називають тривожною тенденцією.

Про це йдеться у щорічному звіті Amnesty International щодо застосування смертної кари у світі, передає Новини.LIVE.

Кількість страт у 2025 році зросла на майже на 80%

За даними організації, у 2025 році щонайменше 2 707 людей були страчені у 17 країнах світу. Це на 78% більше, ніж роком раніше, і найвищий показник за останні 44 роки.

Водночас у звіті не враховані дані з Китаю, оскільки інформація про смертні вироки там залишається державною таємницею. Правозахисники переконані, що саме Китай і надалі є світовим лідером за кількістю страт.

Найбільше на загальне зростання вплинув Іран. За інформацією Amnesty International, у країні протягом минулого року стратили щонайменше 2 159 осіб — більш ніж удвічі більше, ніж у 2024 році.

Статистика смертних вироків у світі. Фото: Amnesty International

Також значну кількість смертних вироків зафіксували у Саудівській Аравії, де стратили щонайменше 356 людей.

У Кувейті кількість страт майже потроїлася, а в Єгипті, Сінгапурі та США показники смертних вироків подвоїлися.

Правозахисники окремо наголосили, що майже половина всіх зареєстрованих страт — 46% або 1 257 випадків — були пов'язані зі справами про наркоторгівлю.

У Amnesty International зазначають, що смертна кара продовжує активно застосовуватися в низці країн попри міжнародну критику та заклики до її скасування.

Як повідомляли Новини.LIVE, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про зростання кількості страт українських військовополонених. Станом на кінець 2025 року правоохоронці розслідували 105 кримінальних проваджень щодо вбивства 337 українських бійців у полоні.

А також раніше стало відомо, що в Ірані стратили громадянина Швеції. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на інцидент, заявивши, що подібні дії є неприпустимими та лише посилюють міжнародну ізоляцію іранського режиму.