Когда будут выключать свет в Украине — отвечаем на самые распространенные вопросы

Мем про кота и истории. Фото: из открытых источников

В Украине прошлым летом и осенью выключали свет. Его выключали из-за россиян. Не из-за страшных коррупционных схем, продажи электроэнергии за границу, происков олигархов, масонов или иллюминатов. Нет.

Россияне били и, к сожалению, продолжают бить по нашей энергогенерации. Ее оперативно ремонтируют, но повреждения серьезные, потому что у России много ракет, а у нас мало ПВО. Именно поэтому, напоминают энергетики и портал Новини.LIVE, вопрос света был и остается актуальным.

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В последние дни он ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫЙ, потому что погода в Украине стала очень холодной, а сердца многих украинцев, давайте честно, к энергетикам не слишком потеплели.

Поэтому, вполне ожидаемо, вернулись вопросы "Выключат ли свет?", "Когда выключат?" и "Когда вернете то, что продали за границу?" (последнее - это шутка, конечно. Шутка же? - ред.).

Есть несколько основных вопросов, на которые можно найти ответ уже прямо сейчас. Поэтому, как говорится, берем и делаем.

Отключение света. Фото: vctr.media

Выключат ли у меня свет прямо завтра?

По состоянию на прямо сейчас — нет. И есть хорошие шансы, что и послезавтра нет. Конечно, в соцсетях уже есть определенная паника, потому что холодно, а нас совсем недавно призывали готовиться к холодной и темной зиме. Но вот вам ответ "Укрэнерго":

"В последние дни некоторые СМИ и телеграмм-каналы начали публиковать новости с кликбейтными заголовками о вероятном возвращении отключений. Отметим, что распространяемая информация является недостоверной. Никаких мер ограничения на данный момент не применяется".

Но

Нужно экономить электроэнергию, поскольку ремонт энергетических объектов продолжается. О чем, в конце концов, энергетики напоминают немного чаще чем всегда.

А когда у меня выключат свет?

Здесь стоит вспомнить о предостережении. Ситуация в энергосистеме меняется очень быстро. Поэтому на третий год войны с Россией никого уже не должен удивлять не только ракетный обстрел россиян, но и резкое изменение в подаче света.

То есть прямо сейчас оно есть — дальше образуется дефицит в системе из-за того же холода — энергетики должны начать отключение.

Это сценарий, который, к сожалению, в будущем может стать актуальным. Но не прямо сейчас.

Если говорить о более глобальных масштабах, то можно вспомнить прошлый год. Тогда отключения начались в мае. Жара, а также ремонты атомных станций, из-за чего будет падение генерации — это то, что нас еще ожидает.

Поэтому нельзя исключать, что в будущем отключения вернутся. По крайней мере, морально готовыми к этому точно стоит быть.

А что у нас вообще со светом?

Ну, как уже все могли обратить внимание, зиму бытовые потребители прошли без отключений, хотя прогнозы были апокалиптическими.

"В 2024 году было повреждено около 10 ГВт генерирующих мощностей Украины, сейчас удалось восстановить половину — 5 ГВт", — написал для Forbes министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, с декабря 2024-го максимальная мощность для импорта электрической энергии из стран ЕС была увеличена до 2,1 ГВт.

Все эти цифры вместе с постоянной работой энергетиков над устранением повреждений позволяют, как минимум, надеяться, что ситуация со светом на этот раз будет хотя бы немного легче.

Напомним, в "Укрэнерго" четко отреагировали на последние сообщения СМИ о возможном возвращении отключений света. Там подчеркнули, что пока никаких ограничений нет.

Проблема в том, что уже в понедельник в Украине значительно возросло потребление энергетики, о чем оперативно предупредили в "Укрэнерго".

А еще стало известно, грозят ли украинцам отключения воды, и к чему стоит готовиться.