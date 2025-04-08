В Укрэнерго рассказали, вернутся ли графики отключений света

Мужчина со свечой из-за отключения электроэнергии. Иллюстративное фото: Freepik

В Укрэнерго рассказали, стоит ли ожидать в ближайшее время внедрения графиков отключений света в Украине. Заявление появилось на фоне слухов о возможных отключениях электроэнергии.

Соответствующее сообщение пресс-служба Укрэнерго обнародовала во вторник, 8 апреля, в Telegram.

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Будут ли вводить графики отключений света

В последние дни в интернете начали появляться новости с заголовками о якобы возвращении отключений света. В ответ на подобные новости в Укрэнерго опровергли слухи о введении отключений света.

"Отметим, что распространяемая информация является недостоверной. Никаких мер ограничения пока не применяется", — отметили в компании.

Однако, несмотря на это, в Укрэнерго отмечают, сейчас потребность в рациональном потреблении электроэнергии действительно есть, поскольку ремонтные работы на энергетических объектах после атак РФ продолжаются. Кроме того, из-за похолодания потребление электроэнергии существенно возросло по всей территории Украины.

Скриншот сообщения Укрэнерго/Facebook

Какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины

Как объясняют в компании, снижение температуры воздуха обусловило рост количества потребителей, которые включают электрические устройства обогрева — камины, радиаторы, кондиционеры. В то же время из-за завершения отопительного сезона с прошлой недели прекратили работу некоторые объекты генерации, которые не могут производить электрическую энергию отдельно, без тепловой.

Также ситуация осложняется облачной погодой на части территории Украины, что обусловливает низкую эффективность работы солнечных электростанций.

"При таких условиях просим всех потребителей — как бытовых, так и бизнес — уменьшить использование мощных электроприборов и не включать несколько таких устройств одновременно в период с 8:00 до 21:00. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему", — отметили в Укрэнерго.

Напомним, что в понедельник в Украине наблюдался значительный рост потребления электроэнергии — на 16% больше, чем в пятницу.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказывал, что большинство украинцев ответственно относятся к оплате коммунальных услуг.