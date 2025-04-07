Українців закликали ощадливо користуватися електроенергією

Енергетик ДТЕК. Фото: ДТЕК

Станом на ранок 7 квітня в Україні зафіксували суттєве зростання споживання електроенергії — на 16% більше, ніж у п’ятницю в цей самий час. Причиною цього називають різке зниження температури повітря та хмарну погоду, що знизило ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Укренерго просить ощадливо використовувати електроенергію

Через ріст споживання Укренерго просить громадян максимально ощадливо користуватися електроенергією в період з 8:00 до 21:00. Українців закликають не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів і, за можливості, утриматися від їх використання у денні години.

Укренерго наголошує, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тож українцям рекомендують стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках своїх обленерго у соцмережах.

Що відбувається з енергосистемою України

Водночас енергетична система країни продовжує відновлюватися після масованих російських ракетно-дронових ударів. Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах тривають.

Крім того, негода знову завдала шкоди енергетичній інфраструктурі: унаслідок сильного вітру та опадів залишаються знеструмленими десять населених пунктів в одній із західних областей. Енергетики вже працюють над ліквідацією аварій.

Нагадаємо, стало відомо, де в Одесі сьогодні вимикатимуть світло.

Також директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко назвав несподівану категорію людей, які найчастіше мають величезні борги за несплату електроенергії.