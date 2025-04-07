Українців закликали ощадливо користуватися електроенергією

Енергетики просять сьогодні українців економити електроенергію
Станом на ранок 7 квітня в Україні зафіксували суттєве зростання споживання електроенергії — на 16% більше, ніж у п’ятницю в цей самий час. Причиною цього називають різке зниження температури повітря та хмарну погоду, що знизило ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Укренерго просить ощадливо використовувати електроенергію
Через ріст споживання Укренерго просить громадян максимально ощадливо користуватися електроенергією в період з 8:00 до 21:00. Українців закликають не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів і, за можливості, утриматися від їх використання у денні години.
Укренерго наголошує, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тож українцям рекомендують стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках своїх обленерго у соцмережах.
Що відбувається з енергосистемою України
Водночас енергетична система країни продовжує відновлюватися після масованих російських ракетно-дронових ударів. Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах тривають.
Крім того, негода знову завдала шкоди енергетичній інфраструктурі: унаслідок сильного вітру та опадів залишаються знеструмленими десять населених пунктів в одній із західних областей. Енергетики вже працюють над ліквідацією аварій.
Нагадаємо, стало відомо, де в Одесі сьогодні вимикатимуть світло.
Також директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко назвав несподівану категорію людей, які найчастіше мають величезні борги за несплату електроенергії.
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