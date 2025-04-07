Украинцев призвали экономно пользоваться электроэнергией экономно

Энергетик ДТЭК. Фото: ДТЭК

По состоянию на утро 7 апреля в Украине зафиксировали существенный рост потребления электроэнергии — на 16% больше, чем в пятницу в это же время. Причиной этого называют резкое снижение температуры воздуха и облачную погоду, что снизило эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Укрэнерго просит экономно использовать электроэнергию

Из-за роста потребления Укрэнерго просит граждан максимально экономно пользоваться электроэнергией в период с 8:00 до 21:00. Украинцев призывают не включать одновременно несколько мощных электроприборов и, по возможности, воздержаться от их использования в дневные часы.

Укрэнерго отмечает, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому украинцам рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах своих облэнерго в соцсетях.

Что происходит с энергосистемой Украины

В то же время энергетическая система страны продолжает восстанавливаться после массированных российских ракетно-дронных ударов. Аварийно-восстановительные работы на поврежденных энергообъектах продолжаются.

Кроме того, непогода снова нанесла ущерб энергетической инфраструктуре: в результате сильного ветра и осадков остаются обесточенными десять населенных пунктов в одной из западных областей. Энергетики уже работают над ликвидацией аварий.

Напомним, стало известно, где в Одессе сегодня будут выключать свет.

Также директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко назвал неожиданную категорию людей, которые чаще всего имеют огромные долги за неуплату электроэнергии.