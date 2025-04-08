В Укренерго розповіли, чи повернуться графіки відключень світла

Чоловік зі свічкою через відключення електроенергії. Ілюстративне фото: Freepik

В Укренерго розповіли, чи варто очікувати найближчим часом впровадження графіків відключень світла в Україні. Заява з’явилася на тлі чуток про можливі відключення електроенергії.

Відповідне повідомлення пресслужба Укренерго оприлюднила у вівторок, 8 квітня, у Telegram.

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Чи запроваджуватимуть графіки відключень світла

Останніми днями в інтернеті почали з’являтися новини із заголовками про нібито повернення відключень світла. У відповідь на подібні новини в Укренерго спростували чутки про запровадження відключень світла.

"Зазначимо, що поширювана інформація є недостовірною. Жодних заходів обмеження наразі не застосовується", — наголосили в компанії.

Однак, попри це, в Укренерго зазначають, наразі потреба в раціональному споживанні електроенергії справді є, оскільки ремонтні роботи на енергетичних обʼєктах після атак РФ тривають. Крім того, через похолодання споживання електроенергії суттєво зросло по всій території України.

Скриншот повідомлення Укренерго/Facebook

Яка зараз ситуація в енергосистемі України

Як пояснюють у компанії, зниження температури повітря зумовило зростання кількості споживачів, які вмикають електричні пристрої обігріву — каміни, радіатори, кондиціонери. Водночас через завершення опалювального сезону з минулого тижня припинили роботу деякі об’єкти генерації, які не можуть виробляти електричну енергію окремо, без теплової.

Також ситуація ускладнюється хмарною погодою на частині території України, що зумовлює низьку ефективність роботи сонячних електростанцій.

"За таких умов просимо всіх споживачів — як побутових, так і бізнес — зменшити використання потужних електроприладів та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно у період з 8:00 до 21:00. Це дозволить знизити навантаження на енергосистему", — зауважили в Укренерго.

Нагадаємо, що у понеділок в Україні спостерігалося значне зростання споживання електроенергії — на 16% більше, ніж у п’ятницю.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповідав, що більшість українців відповідально ставляться до оплати комунальних послуг.