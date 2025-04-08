Коли вимикатимуть світло в Україні — відповідаємо на найпоширеніші запитання

Мем про кота та історії. Фото: з відкритих джерел

В Україні минулого літа та осені вимикали світло. Його вимикали через росіян. Не через страшні корупційні схеми, продаж електроенергії за кордон, підступи олігархів, масонів чи ілюмінатів. Ні.

Росіяни били та, на жаль, продовжують бити по нашій енергогенерації. Її оперативно ремонтують, але пошкодження серйозні, тому що у Росії багато ракет, а у нас мало ППО. Саме тому, нагадують енергетики та портал Новини.LIVE, питання світла було та залишається актуальним.

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Останніми днями воно ДУЖЕ АКТУАЛЬНЕ. Тому що погода в Україні стала дуже холодною, а серця багатьох українців, давайте чесно, до енергетиків не надто потеплішали.

Тому, цілком очікувано, повернулись запитання "Чи вимкнуть світло?", "Коли вимкнуть?" та "Коли повернете те, що продали за кордон?" (останнє — це жарт, звісно. Жарт же? — ред.).

Є декілька основних питань, на які можна знайти відповідь вже прямо зараз. Тому, як то кажуть, беремо та робимо.

Вимкнення світла. Фото: vctr.media

Чи вимкнуть в мене світло прямо завтра?

Станом на прямо зараз — Ні. І є хороші шанси, що й післязавтра ні. Звісно, в соцмережах вже є певна паніка, тому що холодно, а нас зовсім недавно закликали готуватись до холодної та темної зими. Але ось вам відповідь "Укренерго":

"Останніми днями деякі ЗМІ і телеграм-канали почали публікувати новини з клікбейтними заголовками про ймовірне повернення відключень. Зазначимо, що поширювана інформація є недостовірною. Жодних заходів обмеження наразі не застосовується".

Але

Потрібно економити електроенергію, оскільки ремонт енергетичних об'єктів продовжується. Про що, зрештою, енергетики нагадують трохи частіше ніж завжди.

А коли в мене вимкнуть світло?

Тут варто згадати про застереження. Навіть не так, ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Ситуація в енергосистемі змінюється дуже швидко. Тому на третій рік війни з Росією нікого вже не має дивувати не тільки ракетний обстріл росіян, а й різка зміна у подачі світла.

Тобто прямо зараз воно є — далі утворюється дефіцит у системі через той же холод — енергетики мусять почати вимкнення.

Це сценарій, який на жаль у майбутньому може стати актуальним. Але не прямо зараз.

Якщо говорити про більш глобальні масштаби, то можна згадати минулий рік. Тоді відключення почалися в травні. Спека, а також ремонти атомних станцій, через що буде падіння генерації — це те, що нас ще очікує.

Тому не можна виключати, що у майбутньому відключення повернуться. Принаймні, морально готовими до цього точно варто бути.

А що у нас взагалі зі світлом?

Ну, як вже всі могли звернути увагу, зиму побутові споживачі пройшли без відключень, хоча прогнози були апокаліптичними.

"У 2024 році було пошкоджено близько 10 ГВт генерувальних потужностей України, наразі вдалося відновити половину – 5 ГВт", — написав для Forbes міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, з грудня 2024-го максимальну потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС було збільшено до 2,1 ГВт.

Всі ці цифри разом із постійною роботою енергетиків над усуненням пошкоджень дозволяють, як мінімум, сподіватись, що ситуація зі світлом цього разу буде хоча б трохи легшою.

Нагадаємо, в "Укренерго" чітко відреагували на останні повідомлення ЗМІ про можливі повернення відключень світла. Там підкреслили, що наразі жодних обмежень немає.

Проблема в тому, що вже в понеділок в Україні значно зросло споживання енергетики, про що оперативно попередили в "Укренерго".

А ще стало відомо, чи загрожують українцям відключення води, і до чого варто готуватися.