США не собираются снимать санкции с России пока не прекратится огонь на фронте

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки заявили о своей позиции относительно переговоров с Российской Федерацией и ослабления санкций. Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс подчеркнула, что любые переговоры или соглашения с Россией невозможны до прекращения боевых действий в Украине.

Такое заявление Тэмми Брюс сделала во время брифинга перед журналистами в Госдепе.

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Брюс также выразила глубокую обеспокоенность эскалацией конфликта после ракетного удара по городу Сумы, который произошел в Вербное воскресенье. Она отметила, что подобные действия демонстрируют отсутствие намерений России к мирному урегулированию ситуации и подтверждают ее агрессивные намерения.

"Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится", — сказала журналистам Тэмми Брюс.

Пресс-секретарь Госдепа подчеркнула, что Соединенные Штаты решительно осуждают продолжение агрессии и насилия против Украины, и считают недопустимым любой компромисс по этому вопросу.

В Госдепе лишний раз подчеркнули, что Соединенные Штаты остаются приверженными к поиску путей мирного урегулирования конфликта и продолжают работать над достижением прекращения огня в Украине.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп верит в то, что российский диктатор Путин якобы хочет закончить полномасштабную войну в Украине. Такое мнение озвучил представитель лидера США Стив Уиткофф после встречи с главой Кремля.

Напомним, что недавно Стив Уиткофф прокомментировал ход мирных переговоров между Украиной и Россией. По его мнению, стороны приближаются к важному этапу.