США не збираються знімати санкції з Росії поки не припиниться вогонь на фронті

Речниця Держдепу США Теммі Брюс. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки заявили про свою позицію щодо переговорів з Російською Федерацією та послаблення санкцій. Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс наголосила, що будь-які переговори чи угоди з Росією неможливі до припинення бойових дій в Україні.

Таку заяву Теммі Брюс зробила під час брифінгу перед журналістами у Держдепі.

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Брюс також висловила глибоку стурбованість ескалацією конфлікту після ракетного удару по місту Суми, який стався у Вербну неділю. Вона зазначила, що подібні дії демонструють відсутність намірів Росії до мирного врегулювання ситуації та підтверджують її агресивні наміри.

"Не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, поки ця бійня не припиниться", — сказала журналістам Теммі Брюс.

Речниця Держдепу підкреслила, що Сполучені Штати рішуче засуджують продовження агресії та насильства проти України, і вважають неприпустимим будь-який компроміс з цього питання.

У Держдепі зайвий раз підкреслили, що Сполучені Штати залишаються прихильними до пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту і продовжують працювати над досягненням припинення вогню в Україні.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп вірить у те, що російський диктатор Путін нібито хоче закінчити повномасштабну війну в України. Таку думку озвучив представник лідера США Стів Віткофф після зустрічі з главою Кремля.

Нагадаємо, що нещодавно Стів Віткофф прокоментував перебіг мирних переговорів між Україною та Росією. На його думку, сторони наближаються до важливого етапу.