Когда Буданов говорит — надо слушать: американский волонтер

Дата публикации 28 марта 2026 13:02
Когда Буданов говорит — надо слушать: американский волонтер
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Заявления главы Офиса Президента Кирилла Буданова следует слушать внимательно. Об этом заявил американский пастор и волонтер Грег Терри, отметив, что сдержанные публичные комментарии Буданова сигнализируют о более глубоких глобальных процессах и имеют стратегическое значение. Волонтер проанализировал последние публичные комментарии Буданова в своем видео на YouTube.

В частности, Терри акцентирует на ответе Буданова относительно Третьей мировой войны. На вопрос, продолжается ли уже глобальный конфликт, тот ответил коротко: "Это продолжается уже давно... Думаю, да". Как объясняет американский волонтер, речь идет не об ответственности Украины, а о том, что именно полномасштабное вторжение России стало частью более широкого мирового противостояния.

По словам Терри, эта оценка подчеркивает главное — взаимосвязанность событий в мире. "Все связано", — отмечает он, объясняя своей аудитории логику заявлений украинского руководства.

Отдельно он обратил внимание на заявление Буданова по обмену пленными. Глава ОП сообщил, что переговоры продолжаются, и выразил надежду на большой обмен до Пасхи: "Мы сделаем все необходимое, чтобы это произошло", — отметил он, обращаясь к семьям пленных.

Комментируя эти месседжи, Терри подчеркнул, что Буданов редко делает громкие заявления, а потому каждое его слово стоит воспринимать как сигнал. "Он из тех, кто говорит тихо, но имеет большую силу. И когда он говорит — нам надо слушать", — обратился он к зрителям.

Грег Терри — американский христианский пастор, волонтер и автор YouTube-канала Greg Terry Experience с более чем 160 тыс. подписчиков. Он системно освещает войну России против Украины для западной аудитории. После 2022 года он неоднократно посещал Украину, занимается гуманитарной помощью и поддержкой украинских военных, а также переводит и объясняет заявления украинских чиновников для международной аудитории. Его контент сочетает полевые наблюдения, аналитику и популяризацию украинской позиции в мире, что делает его одним из заметных иностранных коммуникаторов темы войны в Украине.

Как писали Новини.LIVE, экс-глава МИД Дмитрий Кулеба положительно высказался о Буданове. Он отметил его стратегическое мышление и назвал эту черту критически важной.

Кроме того, Буданов имеет один из самых высоких рейтингов доверия среди граждан Украины. Речь идет о 60,3%. Эта цифра помогает ему занимать одну из ведущих позиций в рейтинге поддержки.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
