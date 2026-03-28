Коли Буданов говорить — треба слухати: американський волонтер

Дата публікації: 28 березня 2026 13:02
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Заяви очільника Офісу Президента Кирила Буданова слід слухати уважно. Про це заявив американський пастор і волонтер Грег Террі, наголосивши, що стримані публічні коментарі Буданова сигналізують про глибші глобальні процеси та мають стратегічне значення. Волонтер проаналізував останні публічні коментарі Буданова у своєму відео на YouTube.

Зокрема, Террі акцентує на відповіді Буданова щодо Третьої світової війни. На запитання, чи вже триває глобальний конфлікт, той відповів коротко: "Це триває вже давно… Думаю, так". Як пояснює американський волонтер, йдеться не про відповідальність України, а про те, що саме повномасштабне вторгнення Росії стало частиною ширшого світового протистояння.

За словами Террі, ця оцінка підкреслює головне — взаємопов’язаність подій у світі. "Все пов’язано", — наголошує він, пояснюючи своїй аудиторії логіку заяв українського керівництва.

Окремо він звернув увагу на заяву Буданова щодо обмінів полоненими. Очільник ОП повідомив, що переговори тривають, і висловив сподівання на великий обмін до Великодня: "Ми зробимо все необхідне, щоб це сталося", — зазначив він, звертаючись до родин полонених.

Коментуючи ці меседжі, Террі підкреслив, що Буданов рідко робить гучні заяви, а тому кожне його слово варто сприймати як сигнал. "Він із тих, хто говорить тихо, але має велику силу. І коли він говорить — нам треба слухати", — звернувся він до глядачів.

Грег Террі — американський християнський пастор, волонтер і автор YouTube-каналу Greg Terry Experience із понад 160 тис. підписників. Він системно висвітлює війну Росії проти України для західної аудиторії. Після 2022 року він неодноразово відвідував Україну, займається гуманітарною допомогою та підтримкою українських військових, а також перекладає й пояснює заяви українських посадовців для міжнародної аудиторії. Його контент поєднує польові спостереження, аналітику та популяризацію української позиції у світі, що робить його одним із помітних іноземних комунікаторів теми війни в Україні.

Як писали Новини.LIVE, ексочільник МЗС Дмитро Кулеба позитивно висловився про Буданова. Він відзначив його стратегічне мислення та назвав цю рису критично важливою.

Крім того, Буданов має один з найвищих рейтингів довіри серед громадян України. Йдеться про 60,3%. Ця цифра допомагає йому посідати одну з провідних позицій у рейтингу підтримки.

Офіс президента Україна Кирило Буданов
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
