Книги Зеленскому от Навроцкого — в ОП опровергли

Книги Зеленскому от Навроцкого — в ОП опровергли

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 13:57
Навроцкий подарил Зеленскому Документы Волынского преступления — в ОП опровергли
Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Ряд СМИ распространяют информацию, что президент Польши Кароль Навроцкий подарил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому исторические книги. Речь идет о двухтомнике польских историков под названием "Документы Волынского преступления". В то же время информацию опровергли в Офисе Президента Украины.

Об этом сообщают Институт национальной памяти (IPN) Польши, TVN24 и источники Новини.LIVE в ОП.

Читайте также:

Подарок Зеленскому от Навроцкого

По информации IPN, в официальной встрече Зеленского и Навроцкого участвовали заместитель президента Института национальной памяти Кароль Полейовский и глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

"На повестке дня переговоров между лидерами Польши и Украины, кроме вопросов безопасности и экономики, были также исторические вопросы", — говорится в сообщении института.

Сообщается, что Зеленскому якобы подарили книги "Документы Волынского преступления" в украинском переводе.

"Этот символический жест должен был подчеркнуть важность и значение вопроса эксгумации жертв Волынского преступления для Польши и хороших партнерских отношений между Польшей и Украиной", — отмечают в учреждении.

Опровержение в ОП

В Офисе Президента опровергли информацию о подарке Зеленскому от Навроцкого. В то же время во время встречи в зале действительно была книга о Волынской трагедии.

Источники отмечают, что лидер Польши не дарил книгу и Украине ее не передавали.

Встреча не предусматривала обмена подарками.

Напомним, Зеленский заявил, что поисковые и эксгумационные работы по Волынской трагедии уже происходят.

Кроме того, глава государства заявил, что Россия хочет разрушить союз Польши и Украины.

Владимир Зеленский Офис президента Польша Украина подарок Кароль Навроцкий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
