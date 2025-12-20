Навроцький подарував Зеленському Документи Волинського злочину — в ОП спростували

Кароль Навроцький та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Низка ЗМІ поширюють інформацію, що президент Польщі Кароль Навроцький подарував українському лідеру Володимиру Зеленському історичні книжки. Йдеться про двотомник польських істориків під назвою "Документи Волинського злочину". Водночас інформацію спростували в Офісі Президента України.

Про це повідомляють Інститут національної пам'яті (IPN) Польщі, TVN24 та джерела Новини.LIVE в ОП.

Подарунок Зеленському від Навроцького

За інформацією IPN, в офіційній зустрічі Зеленського та Навроцького брали участь заступник президента Інституту національної пам'яті Кароль Полейовський та голова Українського інституту національної памʼяті Олександр Алфьоров.

"На порядку денному переговорів між лідерами Польщі та України, окрім питань безпеки та економіки, були також історичні питання", — ідеться в повідомленні інституту.

Повідомляється, що Зеленському нібито подарували книги "Документи Волинського злочину" в українському перекладі.

"Цей символічний жест мав підкреслити важливість і значення питання ексгумації жертв Волинської злочини для Польщі та добрих партнерських відносин між Польщею та Україною", — зазначають в установі.

Спростування в ОП

В Офісі Президента спростували інформацію про подарунок Зеленському від Навроцького. Водночас під час зустрічі в залі справді була книга про Волинську трагедію.

Джерела зазначають, що лідер Польщі не дарував книгу та Україні її не передавали.

Зустріч загалом не передбачала обміну подарунками.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що пошукові та ексгумаційні роботи стосовно Волинської трагедії уже відбуваються.

Крім того, глава держави заявив, що Росія хоче зруйнувати союз Польщі та України.