Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ексгумація жертв Волинської трагедії вже триває, — Зеленський

Ексгумація жертв Волинської трагедії вже триває, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 23:20
Ексгумація жертв Волинської трагедії вже розпочалася, — заява Зеленського
Володимир Зеленський із Каролем Навроцьким. Фото: Офіс Президента України

Пошукові та ексгумаційні роботи, які стосуються Волинської трагедії, уже тривають. Україна не перешкоджатиме Польщі в їх проведенні.

Про це після зустрічі з керівництвом інститутів національної пам'яті заявив президент України Володимир Зеленський.

Реклама
Читайте також:

Співпраця України та Польщі

Зк словами Зеленського Україна та Польща впродовж століть йшли разом. На їхньому шляху було і героїчне, і трагічне. 

"Ми поважаємо польський погляд на шлях наших народів, ми шануємо вашу пам'ять про те, що було... Кожна жертва, які, на жаль, були, заслуговує на належне християнське вшанування. Важливо, що вже відбуваються пошукові та ексгумаційні роботи. Цього року є перші результати", — заявив Зеленський.

Також він наголосив, що готовий працювати над посиленням зв'язків між Україною та Польщею. 

Польський лідер Кароль Навроцький зазначив, що спільне з Україною вирішення питання щодо національної пам'яті позбавляє РФ можливості розділити українців і поляків.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна не відмовиться від вимог щодо Волинської трагедії. Поляки наполягали на ексгумації жертв.

Також ми повідомляли про перше виявлення решток жертв Волинської трагедії. Це сталося на Тернопільщині наприкінці квітня поточного року.

Володимир Зеленський Польща трагедія ексгумація жертви
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації