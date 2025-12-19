Ексгумація жертв Волинської трагедії вже розпочалася, — заява Зеленського

Володимир Зеленський із Каролем Навроцьким. Фото: Офіс Президента України

Пошукові та ексгумаційні роботи, які стосуються Волинської трагедії, уже тривають. Україна не перешкоджатиме Польщі в їх проведенні.

Про це після зустрічі з керівництвом інститутів національної пам'яті заявив президент України Володимир Зеленський.

Співпраця України та Польщі

Зк словами Зеленського Україна та Польща впродовж століть йшли разом. На їхньому шляху було і героїчне, і трагічне.

"Ми поважаємо польський погляд на шлях наших народів, ми шануємо вашу пам'ять про те, що було... Кожна жертва, які, на жаль, були, заслуговує на належне християнське вшанування. Важливо, що вже відбуваються пошукові та ексгумаційні роботи. Цього року є перші результати", — заявив Зеленський.

Також він наголосив, що готовий працювати над посиленням зв'язків між Україною та Польщею.

Польський лідер Кароль Навроцький зазначив, що спільне з Україною вирішення питання щодо національної пам'яті позбавляє РФ можливості розділити українців і поляків.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна не відмовиться від вимог щодо Волинської трагедії. Поляки наполягали на ексгумації жертв.

Також ми повідомляли про перше виявлення решток жертв Волинської трагедії. Це сталося на Тернопільщині наприкінці квітня поточного року.