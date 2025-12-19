Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эксгумация жертв Волынской трагедии уже продолжается, — Зеленский

Эксгумация жертв Волынской трагедии уже продолжается, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 23:20
Эксгумация жертв Волынской трагедии уже началась, — заявление Зеленского
Владимир Зеленский с Каролем Навроцким. Фото: Офис Президента Украины

Поисковые и эксгумационные работы, которые касаются Волынской трагедии, уже продолжаются. Украина не будет препятствовать Польше в их проведении.

Об этом после встречи с руководством институтов национальной памяти заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама
Читайте также:

Сотрудничество Украины и Польши

По словам Зеленского Украина и Польша на протяжении веков шли вместе. На их пути было и героическое, и трагическое.

"Мы уважаем польский взгляд на путь наших народов, мы уважаем вашу память о том, что было... Каждая жертва, которые, к сожалению, были, заслуживает надлежащего христианского почитания. Важно, что уже происходят поисковые и эксгумационные работы. В этом году есть первые результаты", — заявил Зеленский.

Также он отметил, что готов работать над усилением связей между Украиной и Польшей.

Польский лидер Кароль Навроцкий отметил, что совместное с Украиной решение вопроса о национальной памяти лишает РФ возможности разделить украинцев и поляков.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна не откажется от требований касательно Волынской трагедии. Поляки настаивали на эксгумации жертв.

Также мы сообщали о первом обнаружении останков жертв Волынской трагедии. Это произошло на Тернопольщине в конце апреля текущего года.

Владимир Зеленский Польша трагедия эксгумация жертвы
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации