Эксгумация жертв Волынской трагедии уже началась, — заявление Зеленского

Поисковые и эксгумационные работы, которые касаются Волынской трагедии, уже продолжаются. Украина не будет препятствовать Польше в их проведении.

Об этом после встречи с руководством институтов национальной памяти заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Сотрудничество Украины и Польши

По словам Зеленского Украина и Польша на протяжении веков шли вместе. На их пути было и героическое, и трагическое.

"Мы уважаем польский взгляд на путь наших народов, мы уважаем вашу память о том, что было... Каждая жертва, которые, к сожалению, были, заслуживает надлежащего христианского почитания. Важно, что уже происходят поисковые и эксгумационные работы. В этом году есть первые результаты", — заявил Зеленский.

Также он отметил, что готов работать над усилением связей между Украиной и Польшей.

Польский лидер Кароль Навроцкий отметил, что совместное с Украиной решение вопроса о национальной памяти лишает РФ возможности разделить украинцев и поляков.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна не откажется от требований касательно Волынской трагедии. Поляки настаивали на эксгумации жертв.

Также мы сообщали о первом обнаружении останков жертв Волынской трагедии. Это произошло на Тернопольщине в конце апреля текущего года.