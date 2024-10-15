КНДР подорвала автодороги сообщением с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: Reuters

Северная Корея подорвала некоторые свои дороги. Речь идет об автопутях сообщением с Южной Кореей. К таким действиям прибегли после заявлений Сеула касательно перекрытия железной дороги и автотрасс.

Об этом во вторник, 15 октября, со ссылкой на военных сообщило издание Yonhap.

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По данным Объединенного комитета начальников штабов (JCS), около полудня северокорейцы взорвали части дорог Кенгуй и Донхэ к северу от военной демаркационной линии.

Обе части Кореи соединяются автомобильными и железнодорожными путями. Западный пограничный город Пхаджу с северным Кэссоном соединяет линия Кенги. Также есть соединение вдоль линии Донхэ на восточном побережье.

В 2023 году лидер КНДР Ким Чен Ын признал Южную Корею враждебным государством и ликвидировал маршруты, ранее являвшиеся символами сотрудничества и обмена между северными и южными корейцами.

Напомним, КНДР начала подготовку к возможным дроновым атакам с юга. Артиллерийским подразделениям, дислоцирующимся на границе с Южной Кореей, приказали быть готовыми к ведению огня.

Также мы сообщали, что Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Этот договор предусматривает создание военного союза между Россией и КНДР.