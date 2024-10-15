КНДР підірвала автошляхи сполученням із Південною Кореєю

Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: Reuters

Північна Корея підірвала деякі свої дороги. Йдеться про автошляхи сполученням із Південною Кореєю. До таких дій вдалися після заяв Сеула щодо перекриття залізниці й автотрас.

Про у вівторок, 15 жовтня, із посиланням на військових повідомило видання Yonhap.

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Що відомо про підривання доріг у КНДР

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS), близько полудня північнокорейці підірвали частини доріг Кьонгуй і Донхе на північ від військової демаркаційної лінії.

Обидві частини Кореї сполучаються автомобільними і залізничними шляхами. Західне прикордонне місто Пхаджу з північним Кесоном з'єднує лінія Кенгі. Також є сполучення вздовж лінії Донхе на східному узбережжі.

У 2023 році лідер КНДР Кім Чен Ин визнав Південну Корею ворожою державою та ліквідував маршрути, які раніше були символами співпраці та обміну між північними й південними корейцями.

Нагадаємо, КНДР розпочала підготовку до можливих дронових атак із півдня. Артилерійським підрозділам, які дислокуються на кордоні з Південною Кореєю, наказали бути готовими до ведення вогню.

Також ми повідомляли, що Володимир Путін вніс до Державної думи законопроєкт про ратифікацію договору про стратегічне партнерство із Північною Кореєю. Цей договір передбачає створення військового союзу між Росією та КНДР.