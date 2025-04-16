Северная Корея массово вооружает Россию снарядами - расследование

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посещает верфь Нампхо. Фото: KCNA via REUTERS

За последние 20 месяцев Северная Корея стала одним из главных источников вооружения для армии РФ. Как выяснило агентство Reuters, с середины 2023 года КНДР поставляет России артиллерийские боеприпасы, системы залпового огня, самоходную артиллерию и даже баллистические ракеты. Аналитики подтверждают: поставки осуществляются системно, преимущественно морем и по железной дороге, а масштабы превышают 4 миллиона артиллерийских снарядов.

Об этом говорится в расследовании Reuters, которое они подготовили совместно с аналитическим центром Open Source Centre (OSC).

Реклама

Читайте также:

Россия наладила регулярные поставки боеприпасов на фронт из Северной Кореи

По данным расследования, с сентября 2023-го по март 2025 года было зафиксировано 64 рейса контейнеровозов под российским флагом: Angara, Maria, Maia-1 и Lady R, которые отплыли из северокорейского порта Раджин в российские порты "Восточный" и "Дунай".

Порты, между которыми происходили перемещения. Фото: скриншот

Суда, которые попали на спутниковые снимки. Фото: скриншот

Примерный логистический маршрут по железной дороге. Фото: скриншот

Сколько боеприпасов получила Россия из КНДР

В целом речь идет о почти 16 тысячах контейнеров, которые затем перегружались на железную дорогу и доставлялись ближе к фронту.

Поскольку проверить содержимое каждого контейнера невозможно, исследователи использовали "консервативную оценку", основанную на количестве, весовых нормах и схемах упаковки. В итоге оценено, что в РФ могло поступить от 4 до 6 миллионов снарядов.

Как аналитики и Reuters посчитали количество боеприпасов. Фото: скриншот

Аналитики создали 3D модель. Фото: скриншот

В среднем одно судно способно перевезти 250 контейнеров. Фото: скриншот

Сколько примерно боеприпасов могло уместиться в ящиках и контейнерах. Фото: скриншот

По данным украинской разведки, Россия получила из КНДР преимущественно артиллерийские боеприпасы калибра 122 мм и 152 мм. В некоторых подразделениях до 100% снарядов, которые применялись в течение отдельных дней, были северокорейского происхождения. В частности, на юго-востоке Запорожского фронта прошлым летом половина снарядов для гаубиц Д-20 и все ракеты калибра 122 мм были произведены в КНДР.

Как сильно повлияли поставки боеприпасов из КНДР на фронт в Украину для нужд оккупантов

Бывший координатор группы экспертов ООН по вопросам санкций в отношении КНДР Хью Гриффитс подчеркнул: без поставок из Северной Кореи Путин не смог бы поддерживать интенсивность войны против Украины.

Что в среднем может уместиться в контейнерах. Фото: скриншот

На этом фоне генерал армии США Кристофер Каволи заявил, что в 2025 году Россия может достичь собственного производства артснарядов на уровне 3 миллионов единиц, что вместе с северокорейскими поставками создает серьезную угрозу для украинской обороны.

"Вклад Северной Кореи был стратегически жизненно важным. Без поддержки председателя Ким Чен Ына президент Владимир Путин на самом деле не смог бы продолжить свою войну в Украине", — сказал Хью Гриффитс, который с 2014 по 2019 год был координатором группы экспертов ООН, которая наблюдала за санкциями против Северной Кореи.

Кроме военной помощи, КНДР учится еще и лучше воевать

Также в расследовании отметили, что к началу 2025 года Северная Корея передала России 148 баллистических ракет типов KN-23 и KN-24. Эти ракеты активно применяются Россией в войне против Украины, и, по словам украинских военных, их точность заметно возросла.

Еще в феврале высокопоставленные представители украинских сил обороны отмечали, что ракеты, которые сначала были менее эффективными, со временем стали более точными. Один из военных чиновников заявил, что обновленные образцы достигают цели с погрешностью всего в 50-100 метров. Эту информацию позже подтвердил руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью южнокорейским медиа.

Хотя в течение 2024 года основной акцент на поле боя сместился в сторону дронов, которые ежедневно массово применяются над линией фронта и наносят удары как по пехоте, так и по технике, ракеты и боеприпасы из КНДР остаются стратегически важным ресурсом для РФ. В то же время массовые морские поставки между КНДР и РФ не прекращаются, что только усиливает военное сотрудничество между странами. Как отмечает Reuters, в будущем между Россией и Северной Кореей может появиться еще более удобный способ перемещения персонала и техники, что углубит уровень стратегического взаимодействия.

Напомним, в конце марта Объединенный комитет штабов начальников Южной Кореи предположил, что в Россию могли отправить еще около 3 тысяч военных из КНДР.

Добавим, что в феврале аналитики ISW объясняли, как и почему Россия все больше надеется на военное сотрудничество с КНДР и Ираном.

В конце февраля в медиа появились спутниковые снимки, которые зафиксировали перемещение и загрузки боеприпасов на суда в КНДР и России.