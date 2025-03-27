КНДР могла відправити до Росії ще 3 000 військових — що відомо

Полонений солдат КНДР. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Північна Корея, ймовірно, додатково відправила до Росії щонайменше 3 000 військових. Це могло відбутися у січні та лютому.

Про це повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS), передає Yonhap у четвер, 27 березня.

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"Із приблизно 11 000 північнокорейських військовослужбовців, направлених до Росії, було зафіксовано близько 4 000 втрат. Імовірно, у січні та лютому було додатково відправлено понад 3 000 осіб", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Північна Корея продовжує надсилати Росії ракети, боєприпаси та артилерійське обладнання. Зокрема, йдеться про:

балістичні ракети малої дальності;

близько 220 самохідних гаубиць калібру 170 мм;

реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм.

У Південній Кореї припустили, що КНДР може вдосконалювати технології для майбутнього запуску військового супутника-шпигуна. Однак наразі немає ознак його швидкого проведення.

Нагадаємо, українські воїни знищили три самохідні артилерійські установки М-1978 "Коксан" у Курській області, які передала КНДР для Росії.

Також глава МЗС України Андрій Сибіга обговорив з очільником дипломатичного відомства Південної Кореї Чо Тхе Юлем проведення репатріації солдат КНДР, які потрапили в полон.