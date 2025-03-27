КНДР могла отправить в Россию еще 3 000 военных — что известно

КНДР могла направить еще 3 тыс. солдат в РФ, — Южная Корея
Северная Корея, вероятно, дополнительно отправила в Россию по меньшей мере 3 000 военных. Это могло произойти в январе и феврале.
Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS), передает Yonhap в четверг, 27 марта.
Солдаты КНДР в России
"Из примерно 11 000 северокорейских военнослужащих, направленных в Россию, было зафиксировано около 4 000 потерь. Вероятно, в январе и феврале было дополнительно отправлено более 3 000 человек", — говорится в сообщении.
Кроме того, Северная Корея продолжает отправлять России ракеты, боеприпасы и артиллерийское оборудование. В частности, речь идет о:
- баллистических ракетах малой дальности;
- около 220 самоходных гаубиц калибра 170 мм;
- реактивных системах залпового огня калибра 240 мм.
В Южной Корее предположили, что КНДР может совершенствовать технологии для будущего запуска военного спутника-шпиона. Однако пока нет признаков его скорого проведения.
Напомним, украинские воины уничтожили три самоходные артиллерийские установки М-1978 "Коксан" в Курской области, которые передала КНДР для России.
Также глава МИД Украины Андрей Сибига обсудил с главой дипломатического ведомства Южной Кореи Чо Тхэ Юлем проведение репатриации солдат КНДР, попавших в плен.
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