КНДР могла отправить в Россию еще 3 000 военных — что известно

Пленный солдат КНДР. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Северная Корея, вероятно, дополнительно отправила в Россию по меньшей мере 3 000 военных. Это могло произойти в январе и феврале.

Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS), передает Yonhap в четверг, 27 марта.

Читайте также:

Солдаты КНДР в России

"Из примерно 11 000 северокорейских военнослужащих, направленных в Россию, было зафиксировано около 4 000 потерь. Вероятно, в январе и феврале было дополнительно отправлено более 3 000 человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, Северная Корея продолжает отправлять России ракеты, боеприпасы и артиллерийское оборудование. В частности, речь идет о:

баллистических ракетах малой дальности;

около 220 самоходных гаубиц калибра 170 мм;

реактивных системах залпового огня калибра 240 мм.

В Южной Корее предположили, что КНДР может совершенствовать технологии для будущего запуска военного спутника-шпиона. Однако пока нет признаков его скорого проведения.

Напомним, украинские воины уничтожили три самоходные артиллерийские установки М-1978 "Коксан" в Курской области, которые передала КНДР для России.

Также глава МИД Украины Андрей Сибига обсудил с главой дипломатического ведомства Южной Кореи Чо Тхэ Юлем проведение репатриации солдат КНДР, попавших в плен.