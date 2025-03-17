Полонені військові з Північної Кореї — Україна та Південна Корея обговорюють репатріацію

Полонений військовий з КНДР. Фото: Володимир Зеленський

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга телефоном поговорив з очільником дипломатичного відомства Південної Кореї Чо Тхе Юль. Під час розмови йшлося про репатріацію військових із КНДР, що потрапили в полон до українських Сил оборони.

Про це повідомляє Yonhap у понеділок, 17 березня.

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Під час розмови Чо Тхе Юль наголосив, що згідно з конституцією, затримані військовослужбовці КНДР є громадянами Республіки Корея. Водночас рішення щодо їхньої подальшої долі залежить від їхнього особистого бажання переїхати до Південної Кореї.

Глава південнокорейської дипломатії також запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну у співпраці з міжнародною спільнотою, зокрема щодо відновлення миру та післявоєнної реконструкції.

У свою чергу, Сибіга поінформував Чо Тхе Юля про останні переговори між Україною та США, спрямовані на припинення війни. Він також висловив сподівання на подальшу співпрацю з міжнародними партнерами задля досягнення миру.

Раніше заступник міністра оборони України Сергій Боєв зустрівся з делегацією з Південної Кореї на чолі з депутатом Національної асамблеї Ю Йонг Веном.

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