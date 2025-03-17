Пленные военные из Северной Кореи — Украина и Южная Корея обсуждают репатриацию

Украина и Южная Корея обсуждают репатриацию пленных КНДР
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по телефону поговорил с главой дипломатического ведомства Южной Кореи Чо Тхэ Юль. Во время разговора речь шла о репатриации военных из КНДР, попавших в плен к Силам обороны.
Об этом сообщает Yonhap в понедельник, 17 марта.
Возвращение военнопленных из КНДР
Во время разговора Чо Тхэ Юль отметил, что согласно конституции, задержанные военнослужащие КНДР являются гражданами Республики Корея. В то же время решение об их дальнейшей судьбе зависит от их личного желания переехать в Южную Корею.
Глава южнокорейской дипломатии также заверил, что его страна продолжит поддерживать Украину в сотрудничестве с международным сообществом, в частности, по восстановлению мира и послевоенной реконструкции.
В свою очередь, Сибига проинформировал Чо Тхэ Юля о последних переговорах между Украиной и США, направленных на прекращение войны. Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с международными партнерами для достижения мира.
Ранее заместитель министра обороны Украины Сергей Боев встретился с делегацией из Южной Кореи во главе с депутатом Национальной ассамблеи Ю Йонг Веном.
Также мы писали, что КНДР направила дополнительные военные подразделения в Россию. Солдаты уже находятся на Курщине.
Читайте Новини.LIVE!