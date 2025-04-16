Північна Корея масово озброює Росію снарядами — розслідування

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідує верф Нампхо. Фото: KCNA via REUTERS

За останні 20 місяців Північна Корея стала одним із головних джерел озброєння для армії РФ. Як з’ясувало агентство Reuters, від середини 2023 року КНДР постачає Росії артилерійські боєприпаси, системи залпового вогню, самохідну артилерію та навіть балістичні ракети. Аналітики підтверджують: постачання здійснюються системно, переважно морем і залізницею, а масштаби перевищують 4 мільйони артилерійських снарядів.

Про це йдеться у розслідуванні Reuters, яке вони підготували спільно з аналітичним центром Open Source Centre (OSC).

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За даними розслідування, з вересня 2023-го по березень 2025 року було зафіксовано 64 рейси контейнеровозів під російським прапором: Angara, Maria, Maia-1 і Lady R, які відплили з північнокорейського порту Раджин до російських портів "Східний" і "Дунай".

Порти, між якими відбувалися переміщення. Фото: скриншот

Судна, які потрапили на супутникові знімки. Фото: скриншот

Приблизний логістичний маршрут залізницею. Фото: скриншот

Скільки боєприпасів отримала Росія із КНДР

Загалом йдеться про майже 16 тисяч контейнерів, що потім перевантажувалися на залізницю та доставлялися ближче до фронту.

Оскільки перевірити вміст кожного контейнера неможливо, дослідники використали "консервативну оцінку", засновану на кількості, вагових нормах і схемах пакування. У підсумку оцінено, що до РФ могло надійти від 4 до 6 мільйонів снарядів.

Як аналітики та Reuters порахували кількість боєприпасів. Фото: скриншот

Аналітики створили 3D модель. Фото: скриншот

В середньому одне судно здатне перевезти 250 контейнерів. Фото: скриншот

Скільки приблизно боєприпасів могло вміститися в ящиках та контейнерах. Фото: скриншот

За даними української розвідки, Росія отримала з КНДР переважно артилерійські боєприпаси калібру 122 мм та 152 мм. У деяких підрозділах до 100% снарядів, що застосовувалися протягом окремих днів, були північнокорейського походження. Зокрема, на південному сході Запорізького фронту минулого літа половина снарядів для гаубиць Д-20 і всі ракети калібру 122 мм були вироблені в КНДР.

Як сильно вплинули постачання боєприпасів з КНДР на фронт в Україну для потреб окупантів

Колишній координатор групи експертів ООН із питань санкцій щодо КНДР Г’ю Гріффітс підкреслив: без поставок з Північної Кореї Путін не зміг би підтримувати інтенсивність війни проти України.

Що в середньому може вміститися в контейнерах. Фото: скриншот

На цьому тлі генерал армії США Крістофер Каволі заявив, що у 2025 році Росія може досягти власного виробництва артснарядів на рівні 3 мільйонів одиниць, що разом із північнокорейськими поставками створює серйозну загрозу для української оборони.

"Внесок Північної Кореї був стратегічно життєво важливим. Без підтримки голови Кім Чен Ина президент Володимир Путін насправді не зміг би продовжити свою війну в Україні", — сказав Г’ю Гріффітс, який з 2014 по 2019 рік був координатором групи експертів ООН, яка спостерігала за санкціями проти Північної Кореї.

Окрім військової допомоги, КНДР вчиться ще й краще воювати

Також в розслідуванні зазначили, що до початку 2025 року Північна Корея передала Росії 148 балістичних ракет типів KN-23 і KN-24. Ці ракети активно застосовуються Росією у війні проти України, і, за словами українських військових, їх точність помітно зросла.

Ще в лютому високопоставлені представники українських Сил оборони зазначали, що ракети, які спочатку були менш ефективними, згодом стали точнішими. Один із військових чиновників заявив, що оновлені зразки досягають цілі з похибкою лише у 50–100 метрів. Цю інформацію пізніше підтвердив керівник української воєнної розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю південнокорейським медіа.

Хоча впродовж 2024 року основний акцент на полі бою змістився в бік дронів, які щодня масово застосовуються над лінією фронту і завдають ударів як по піхоті, так і по техніці, ракети та боєприпаси з КНДР залишаються стратегічно важливим ресурсом для РФ. Водночас масові морські поставки між КНДР та РФ не припиняються, що лише посилює воєнну співпрацю між країнами. Як зазначає Reuters, у майбутньому між Росією та Північною Кореєю може з’явитися ще зручніший спосіб переміщення персоналу та техніки, що поглибить рівень стратегічної взаємодії.

Нагадаємо, наприкінці березня Об'єднаний комітет штабів начальників Південної Кореї припустив, що в Росію могли відправити ще близько 3 тисяч військових із КНДР.

Додамо, що в лютому аналітики ISW пояснювали, як та чому Росія дедалі більше сподівається на військову співпрацю з КНДР та Іраном.

Наприкінці лютого в медіа з'явилися супутникові знімки, які зафіксували переміщення та завантаження боєприпасів на судна в КНДР та Росії.