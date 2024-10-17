В КНДР объяснили уничтожение части дорог, соединяющих страну с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: Reuters

КНДР объявила Южную Корею "вражеским государством" подтвердив, что национальное собрание страны внесло поправки в конституцию в соответствии с обещанием лидера Ким Чен Ына отказаться от объединения как национальной цели. Сеул осудил подобные действия.

Об этом сообщило северокорейское пропагандистское агентство агентство KCNA.

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Пропагандисты Северной Кореи сообщили, что подрыв участка автомобильного и железнодорожного сообщения с Южной Кореей 15 октября был законным действием против вражеского государства, как это определено новыми поправками в конституции.

"Это неизбежная и законная мера, принятая в соответствии с требованиями Конституции КНДР, четко определяющей Южную Корею как вражеское государство", — заявил представитель минобороны КНДР.

Он подчеркнул, что страна предпримет дальнейшие шаги для "постоянного укрепления закрытой южной границы".

В то же время, министерство объединения Южной Кореи осудило изменение конституции КНДР. Там заявили, что будут продолжать прилагать усилия для мирного воссоединения.

Отметим, что в январе Ким Чен Ын призвал внести поправки в конституцию, чтобы упразднить "объединение" как цель связей с Югом. Он обвинил Сеул в сговоре с Соединенными Штатами, будто бы те хотят добиться краха коммунистического режима КНДР.

Ранее мы сообщали, что 15 октября Северная Корея подорвала свои дороги. Речь идет об автодорогах сообщением с Южной Кореей.

А 16 октября СМИ Северной Кореи сообщили, что около 1,4 миллиона молодых людей, включая студентов и представителей молодежных организаций, вступили или вернулись в армию. Это произошло на фоне напряженности с Южной Кореей.