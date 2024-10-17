В КНДР объяснили уничтожение части дорог, соединяющих страну с Южной Кореей

КНДР объявила Южную Корею "вражеским государством" — что известно
КНДР объявила Южную Корею "вражеским государством" подтвердив, что национальное собрание страны внесло поправки в конституцию в соответствии с обещанием лидера Ким Чен Ына отказаться от объединения как национальной цели. Сеул осудил подобные действия.
Об этом сообщило северокорейское пропагандистское агентство агентство KCNA.
Почему КНДР взорвала дороги на границе
Пропагандисты Северной Кореи сообщили, что подрыв участка автомобильного и железнодорожного сообщения с Южной Кореей 15 октября был законным действием против вражеского государства, как это определено новыми поправками в конституции.
"Это неизбежная и законная мера, принятая в соответствии с требованиями Конституции КНДР, четко определяющей Южную Корею как вражеское государство", — заявил представитель минобороны КНДР.
Он подчеркнул, что страна предпримет дальнейшие шаги для "постоянного укрепления закрытой южной границы".
В то же время, министерство объединения Южной Кореи осудило изменение конституции КНДР. Там заявили, что будут продолжать прилагать усилия для мирного воссоединения.
Отметим, что в январе Ким Чен Ын призвал внести поправки в конституцию, чтобы упразднить "объединение" как цель связей с Югом. Он обвинил Сеул в сговоре с Соединенными Штатами, будто бы те хотят добиться краха коммунистического режима КНДР.
Ранее мы сообщали, что 15 октября Северная Корея подорвала свои дороги. Речь идет об автодорогах сообщением с Южной Кореей.
А 16 октября СМИ Северной Кореи сообщили, что около 1,4 миллиона молодых людей, включая студентов и представителей молодежных организаций, вступили или вернулись в армию. Это произошло на фоне напряженности с Южной Кореей.
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