У КНДР пояснили знищення частини доріг, що сполучали країну з Південною Кореєю

Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: Reuters

КНДР оголосила Південну Корею "ворожою державою" підтвердивши, що національні збори країни внесли поправки до конституції відповідно до обіцянки лідера Кім Чен Ина відмовитися від об’єднання як національної мети. Сеул засудив такі дії.

Про це повідомило північнокорейське пропагандистське агентство агентство KCNA.

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Пропагандисти Північної Кореї повідомили, що підрив ділянки автомобільного та залізничного сполучення з Південною Кореєю 15 жовтня був законною дією проти ворожої держави, як це визначено новими поправками у конституції.

"Це неминучий і законний захід, вжитий відповідно до вимог Конституції КНДР, яка чітко визначає Південну Корею як ворожу державу", — заявив представник міноборони КНДР.

Він наголосив, що країна вживе подальших кроків для "постійного зміцнення закритого південного кордону".

Водночас міністерство об'єднання Південної Кореї засудило зміну конституції КНДР. Там заявили, що продовжуватимуть докладати зусиль для мирного возз'єднання.

Зазначимо, що у січні Кім Чен Ин закликав внести поправки до конституції, щоб скасувати "об’єднання" як мету зв’язків із Півднем. Він звинуватив Сеул у змові зі Сполученими Штатами, щоб домогтися краху комуністичного режиму КНДР.

Раніше ми повідомляли, що 15 жовтня Північна Корея підірвала свої дороги. Йдеться про автошляхи сполученням із Південною Кореєю.

А 16 жовтня ЗМІ Північної Кореї повідомили, що близько 1,4 мільйона молодих людей, включно зі студентами і представниками молодіжних організацій, вступили або повернулися до армії. Це трапилось на тлі напруженості з Південною Кореєю.