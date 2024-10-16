КНДР заявила, що мобілізувала 1,4 мільйона людей

Молодь вступає до армії КНДР. Фото: REUTERS

Державні ЗМІ Північної Кореї у середу, 16 жовтня, заявили що цього тижня близько 1,4 мільйона молодих людей, включно зі студентами і представниками молодіжних організацій, вступили або повернулися до армії. Це трапилось на тлі напруженості з Південною Кореєю.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що такий наплив людей з бажанням вступати до армії з'явився після того, як минулого тижня Північна Корея звинуватила Сеул у запуску безпілотників над Пхеньяном.

Місцеві ЗМІ заявили, що молоді люди, в тому числі студенти та представники молодіжних ліг, які підписали петиції про вступ до армії, "прагнуть взяти участь у священній війні зі знищення ворога зброєю революції".

Як відомо, торік ЗМІ Північної Кореї зробили подібну заяву про те, що її громадяни добровільно приєдналися до армії, щоб воювати проти Сполучених Штатів.

Нагадаємо, кілька днів тому КНДР на кордоні з Південною Кореєю привела у повну бойову готовність артилерію. Таким чином КНДР "готується" до можливих атак дронів з півдня.

Крім того, Північна Корея підірвала деякі автошляхи сполученням із Південною Кореєю. До таких дій вдалися після заяв Сеула щодо перекриття залізниці й автотрас.

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