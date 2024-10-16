КНДР заявила, что мобилизовала 1,4 миллиона человек

Молодежь вступает в армию КНДР. Фото: REUTERS

Государственные СМИ Северной Кореи в среду, 16 октября, заявили, что на этой неделе около 1,4 миллиона молодых людей, включая студентов и представителей молодежных организаций, вступили или вернулись в армию. Это произошло на фоне напряженности с Южной Кореей.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что такой наплыв людей с желанием вступать в армию возник после того, как на прошлой неделе Северная Корея обвинила Сеул в запуске беспилотников над Пхеньяном.

Местные СМИ заявили, что молодые люди, в том числе студенты и представители молодежных лиг, подписавшие петиции о вступлении в армию, "стремятся принять участие в священной войне по уничтожению врага оружием революции".

В прошлом году СМИ Северной Кореи сделали подобное заявление о том, что ее граждане добровольно присоединились к армии, чтобы воевать против Соединенных Штатов.

Напомним, несколько дней назад КНДР на границе с Южной Кореей привела в полную боевую готовность артиллерию. Таким образом КНДР "готовится" к возможным атакам дронов с юга.

Кроме того, Северная Корея взорвала некоторые автодороги сообщением с Южной Кореей. К таким действиям прибегли после заявлений Сеула по перекрытию железной дороги и автотрасс.

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