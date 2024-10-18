Военные КНДР на войне в Украине — разведка назвала количество

Лидер КНДР Ким Чен Ин и северокорейские военные. Иллюстративное фото: Reuters

Разведывательное агентство Южной Кореи (NIS) заявило, что КНДР решила отправить войска на войну в Украину. Пхеньян хочет поддержать российских оккупантов.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap в пятницу, 18 октября.

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По данным южнокорейской разведки, Пхеньян направляет на войну в Украину четыре бригады, насчитывающие 12 тысяч солдат, включая спецназ. Это станет первым масштабным развертыванием северокорейских сухопутных войск.

Оценка Национальной разведывательной службы появилась после того, как президент Южной Кореи Юн Сук Йоль созвал чрезвычайное совещание по безопасности на фоне предположений, что Северная Корея может передавать своих солдат России для дальнейшего участия в войне в Украине. Сеул также сообщает, что мобилизация войск "уже началась".

Издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской разведке сообщает, что Россия готовит около 11 тысяч северокорейских солдат для участия в войне против Украины.

Подготовка проходит на полигонах в Хабаровске, Уссурийске, Благовещенске и Владивостоке. Они будут готовы воевать уже с первого ноября. Первое подразделение из 2600 солдат отправится в Курск.

Ранее мы сообщали, что Россия готовится к переброске войск КНДР в Украину. Их готовят к размещению на приграничных территориях вблизи Украины.

Информацию о намерениях КНДР перебросить войска в Украину подтвердил и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях Украины.