Військові КНДР на війні в Україну — розвідка назвала кількість

Лідер КНДР Кім Чен Ин та північнокорейські військові. Ілюстративне фото: Reuters

Розвідувальне агентство Південної Кореї (NIS) заявило, що КНДР вирішила відправити війська на війну в України. Пхеньян хоче підтримати російських окупантів.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap у п'ятницю, 18 жовтня.

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За даними південнокорейської розвідки, Пхеньян направляє на війну в Україну чотири бригади, що налічують 12 тисяч солдатів, включаючи спецназ. Це стане першим масштабним розгортанням північнокорейських сухопутних військ.

Оцінка Національної розвідувальної служби з’явилася після того, як президент Південної Кореї Юн Сук Йоль скликав надзвичайну нараду з безпеки на тлі припущень про те, що Північна Корея може передавати своїх солдатів Росії для подальшої участі у війні в Україні. Сеул також повідомляє, що мобілізація військ "вже почалася".

Видання "Бабель" з посиланням на джережа в українській розвідці повідомляє, що Росія готує близько 11 тисяч північнокорейських солдатів для участі у війні проти України.

Підготовка відбувається на полігонах у Хабаровську, Усурійську, Благовєщенську та Владивостоку. Вони будуть готові воювати вже з першого листопада. Перший підрозділ з 2600 солдатів вирушить до Курська.

Раніше ми повідомляли, що Росія готується до перекидання військ КНДР в Україну. Їх готують до розміщення на прикордонних територіях поблизу України.

Інформацію про наміри перекидання військ КНДР в Україну підтвердив і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на окупованих територіях України.