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Главная Новости дня КМИС: большинство украинцев настроены на затяжную войну, но готовы терпеть

КМИС: большинство украинцев настроены на затяжную войну, но готовы терпеть

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19 октября 2026 15:50
КМИС: 62 % украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется facebook.com/DSNSKyiv
Люди стоят возле поврежденного дома после атаки РФ. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSKyiv

Большинство украинцев не ожидают скорого завершения войны. В то же время они готовы терпеть столько, сколько потребуется. По сравнению с серединой сентября эти настроения не изменились.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", который Киевский международный институт социологии (КМИС) провел в период с 8 по 16 октября 2026 года, сообщает Новини.LIVE.

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Когда украинцы ожидают окончания войны

По результатам опроса КМИС, лишь 10% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2026 года. Еще 13% надеются на ее окончание в первой половине 2027 года.

В то же время 56% опрошенных считают, что война закончится во второй половине 2027 года или позже. Еще 21% респондентов не определились с ответом.

Таким образом, большинство украинцев ожидают, что война продлится ещё долгое время.

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Скриншот графика КМИС/kiis.com.ua

Сколько украинцев готовы терпеть войну

КМИС также спросил украинцев, как долго они готовы терпеть войну. Согласно результатам опроса, 62% респондентов готовы делать это столько, сколько будет необходимо.

Еще 4% опрошенных заявили, что готовы терпеть в течение одного года. Более короткий период — от нескольких месяцев до полугода — назвали 21% респондентов. Еще 13% не определились с ответом.

В КМИС отметили, что по сравнению с серединой сентября эти показатели не изменились.

Как менялась готовность украинцев терпеть войну в октябре

В Киевском международном институте социологии также сравнили ответы в зависимости от периода опроса. Среди респондентов, опрошенных 8–9 октября, 60% заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо. Среди опрошенных 10–16 октября этот показатель составил 63%.

В КМИС отметили, что формально разница находится в пределах погрешности. В то же время в институте не видят, чтобы кампания давления на данный момент привела к деморализации украинцев.

Новини.LIVE сообщали, что Украина готова работать над пятью форматами прекращения огня, в частности над полным и безусловным перемирием, договоренностями по Черному морю и энергетическим перемирием. Согласие Украины на полное прекращение огня, данное ещё в марте 2025 года, остаётся в силе, однако для перемирия необходимо аналогичное согласие России. В МИД подчеркивают, что теперь Москва должна предпринять конструктивные шаги для прекращения боевых действий.

Новини.LIVE писали, что Россия отклонила предложение Украины о 60-дневном перемирии, необходимом для проведения выборов, заявив, что не соглашается на временное прекращение огня. В Кремле утверждают, что стремятся к долгосрочному миру, в то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский "не заслужил передышки на поле боя". Москва выразила готовность не наносить удары по Украине только в день голосования, если выборы состоятся.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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